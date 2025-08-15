Ciao, Tolosa! Un verano lejos de casa

Josu Collantes Gutierrez Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

Las vacaciones no esperan, y con la llegada del buen tiempo, los tolosarras empiezan a planear cómo aprovechar cada momento de descanso. Muchos de ellos las organizan con meses de antelación, intentando sincronizar sus días de vacaciones con la de los familiares y amigos, para así planificar una escapada en conjunto. Una vez marcadas las fechas en el calendario, comienza el verdadero reto: conseguir un destino al gusto de todos. A pesar de que muchos tolosarras optan por pasar las vacaciones en sus pueblos o segundas residencias, hay otros que prefieren descubrir nuevos destinos y planificar viajes más elaborados.

Durante los últimos años, las tendencias vacacionales de los habitantes del municipio han cambiado notoriamente. Si antes el destino estrella solía ser de carácter paradisíaco, teniendo como punto principal las islas Baleares, este 2025 mantiene el interés por lugares de estas características y se amplía a la costa mediterránea y de Europa. Incluso influencia el creciente espíritu montañero local. Myriam Gurrutxaga, de la agencia de viajes Mira Bidaiak, afirma que este año los tolosarras «se están decantando hacia sitios como Croacia, Dolomitas o Italia, principalmente». Asimismo, Xabier Etxarri, asesor de la agencia de viajes de Azulmarino, añade que las islas portuguesas de Madeira y Azores, Cerdeña y Grecia, que tienen vuelos directos desde Bilbao, son otros de los lugares preferidos este verano.

Aunque los destinos de moda varían con los años, también ha evolucionado la forma de planificar los viajes. Hoy en día, se organizan con mayor antelación, con el objetivo de asegurar precios más competitivos y para garantizar una mayor disponibilidad en los vuelos y alojamientos. En la misma línea, Etxarri afirma que esta estrategia se ha convertido en una tendencia habitual en los turistas.

Cada vez es más habitual viajar en mayo y septiembre, para evitar aglomeraciones y por ser meses más baratos

Pero este cambio no solo afecta en la elección de los destinos y su planificación, sino también en la época del año en la que se viaja. Aunque Semana Santa y los meses de verano siguen siendo los picos de demanda, cada vez más gente opta por escaparse durante los meses anteriores y posteriores a esta estación, es decir, en mayo y septiembre, que responde a la búsqueda de precios más económicos y a para evitar aglomeraciones, según aseguran desde Mira Bidaiak, algo que también confirman desde Azulmarino.

En cuanto al perfil más viajero, suelen destacar dos grupos de diferentes franjas de edad. La primera, grupos de amigos de entre 25 y 35 años, y la segunda, familias de entre 35 y 55 años con hijos. Asimismo, fuera de temporada vacacional, dominan las personas de entre 60 y 75 años, puesto que son las que tienen menos obligaciones laborales. La mayoría de estos grupos suelen organizar viajes de entre una semana y diez días. Según afirma Myriam Gurrutxaga, «es un combinado», buscando destinos de descanso y turismo.

Uno de los medios más demandados para agilizar el trabajo de búsqueda del destino perfecto son las agencias de viajes. «Nos adaptamos a todo tipo de necesidades y damos respuesta a lo que cada viajero valora: paquetes organizados para quien quiere llevarlo todo atado y servicios sueltos a la medida para quien quiera viajar a su aire», destaca Xabier Etxarri. Asimismo, también se encargan de ofrecer la mejor experiencia de la forma más personal posible. «Nos fijamos mucho en el cliente. Les estudiamos y nos basamos en su personalidad y en sus gustos para ofrecer las mejores experiencias», asegura Gurrutxaga.

Nuevas herramientas

Con el paso del tiempo, estas agencias también han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y utilizarlas como un beneficio en su trabajo. La aparición de portales como Booking, Airbnb e incluso herramientas como la inteligencia artificial, facilitan el trabajo de organización y búsqueda. «Estos portales nos han ayudado mucho. Utilizar herramientas como ChatGPT nos ayuda a gestionar todo de una forma mucho más rápida», aseguran desde Mira Bidaiak. Sin embargo, desde Azulmarino destacan que, aunque la IA mejora la eficiencia y agiliza muchos de los procesos, el factor humano sigue siendo insustituible para la mayoría de los viajeros.

De esta forma, se puede apreciar cómo, año tras año, los tolosarras han ido modificando sus hábitos de viaje: planifican con antelación, además de buscar una combinación entre descanso y turismo. Este año, la costa mediterránea y europea se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de los viajeros locales gracias a su variada oferta de playas, ciudades históricas y entornos naturales. Además, estos destinos brindan la oportunidad de descubrir nuevos parajes y experiencias, permitiendo a los turistas alejarse de su rutina diaria.

Comenta Reporta un error