Carrozas, casi listas para el despegue A diferencia de otros años, a falta de una semana para que comience el carnaval, el Ferial se encuentra concurrido entre semana. / IÑIGO ROYO Los grupos intensifican su trabajo en los carnavales más tardíos de los últimos años | E. ARANDIA Domingo, 24 febrero 2019, 00:32

¿Qué ingeniosas ideas esconden los tolosarras para este carnaval? Por estas fechas son muchos los que atraídos por la tentación se acercan a estos puntos para hacerse una idea de lo que verán en los próximos días. No es ese nuestro objetivo, sí, en cambio, conocer cómo es la dinámica en los espacios que albergan los próximos proyectos carnavaleros.

A diferencia del año pasado, en el que el municipio tuvo que trabajar en la organización de la fiesta en tiempo récord, 2019 ha dejado dos meses por delante a los acérrimos carnavaleros para llevar a cabo sus ideas. Los días van pasando y los trabajos se intensifican.

Una de las novedades presentadas el año pasado hacía referencia a la decisión de las carrozas y comparsas carnavaleras de formar una asociación con el objetivo de «reforzar la presencia del colectivo» en el consistorio, y «garantizar las opiniones y el bienestar de todos los participantes». Este, en cambio, no parece haber calado, y según fuentes del consistorio, cada grupo carnavalero, incluidas las carrozas, ha asistido a las reuniones abiertas convocadas por la comisión de fiestas.

A día de hoy conocemos que en total se han inscrito en el concurso 95 carrozas y comparsas en el consistorio (26 carrozas grandes y 13 pequeñas). Usabal será una vez más el espacio asignado para un gran número de carrozas y plataformas que superen los cinco metros de altura,53 en total, aunque la realidad siempre supera la cifra. 25 son las más grandes, las que incluyen un vehículo motorizado, y se encuentran en el pabellón Bellota de Amaroz, mientras que las 28 carrozas restantes, inferiores a los cinco metros y que no son motorizadas, se sitúan en el recinto Ferial.

Este año no habrá cambios en el itinerario; se mantiene que estas desfilen por el centro de la villa, en un recorrido que se amplió el año pasado del paseo San Francisco y Rondilla a las avenidas de Navarra y Fueros y la calle Oria. El consistorio ha adoptado, en cambio, varias medidas; nombrará y dispondrá, por un lado, un 'área especial de control de ruido' entre la plaza del Triángulo y los números 1 y 2 del paseo San Francisco, donde se permitirán únicamente comparsas que ofrezcan música con actuación en directo. Asimismo, se limitará el volumen de la música a 90dB durante el día y a 65dB por la noche. Todas las demás comparsas ambulantes deberán mantener los equipos de sonido apagados al pasar por la plaza del Triángulo, y las que se ubiquen en esta zona estarán identificadas de una manera específica.

La noticia era de esperar, sobre todo, teniendo en cuenta el debate que ha generado este tema en los últimos años. El grupo formado por Richi, Ainara y Bogi, quienes se encuentran realizando los últimos ensayos de su baile entre semana en el Ferial, llevan cinco años participando junto con su grupo -15 en total-, y opinan que no será fácil controlar la situación en una fiesta tan concurrida y conocida como es el carnaval de Tolosa. «Somos jóvenes, nos gusta salir de fiesta, pero debemos respetar la fiesta e intentaremos no hacer tanto ruido, aunque vemos difícil que no sobrepasar el límite del volumen. Empezamos a trabajar en nuestra plataforma hace tres semanas, nos falta terminar de pintar, pero ya la tenemos casi preparada. Ahora nos limitamos a ensayar. Nuestra intención es bailar tanto por la mañana como por la tarde», cuentan.

Será el segundo año, en cambio, para la agrupación de Enara, Olatz y Uxue que supera casi la treintena de amigos de varias cuadrillas tolosarras e ibartarras. Cuentan que normalmente comienzan a trabajar sobre la plataforma del año anterior una vez pasadas las navidades, y se encuentran ultimando los detalles. «Es verdad que creamos mucho ruido. Además, tenemos que tener en cuenta que nos situamos todos en la misma zona, lo que se convierte en una guerra de altavoces donde nos comemos unos a otros. Son carnavales y tampoco puedes pretender que no haya ruido, pero pensamos que con el tiempo la gente será más consciente del problema y cambie la situación», añaden.