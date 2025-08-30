Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una persona asciende por la carretera a Izaskun, que se va a transofrmar en una vía con dirección única y peatonal. FIRMA

Tolosa

La carretera que se dirige a Izaskun tendrá solo dirección ascendente

El cambio en la vía hacia Izaskun se realizará hasta la rotonda de la Clínica de la Asunción para asegurar la seguridad de los peatones

El Diario Vasco

Tolosa.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

La carretera de Santa Clara a la Clínica de la Asunción se convertirá a lo largo de este mes en vía de dirección única. Según ha dado a conocer el consistorio tolosarra «a partir de ahora sólo tendrá dirección ascendente, hasta la rotonda de entrada a la clínica, punto desde el que se deberá bajar por el barrio Santa Lutzia».

El principal objetivo de la modificación es posibilitar la construcción de una vía que garantice la seguridad de peatones. Son decenas las personas que se mueven por este camino, ya sea para ir a la clínica, para subir a Izaskun o a Uzturre... Se trata de garantizar la seguridad para todas ellas, ya que hasta ahora deben realizar este desplazamiento desde la propia carretera. La medida responde a una demanda histórica de la ciudadanía, ya que se trata de una carretera estrecha sin aceras. También está recogida en el Plan de Movilidad aprobado por unanimidad en 2019.

Para ello se realizará «una intervención táctica. Es decir, sólo se realizarán trabajos de pintado en el asfalto, sin necesidad de realizar obras, así como la colocación de separadores. Esto permitirá que se pueda evaluar el cambio antes de que tenga carácter definitivo»,s eñalan desde el consitstorio tolosarra.

Según el análisis del personal técnico municipal, «la ejecución de una acera convencional reduciría en exceso la anchura de la calzada, poniendo en peligro la seguridad del tráfico rodado. Por ello se ha optado por la solución táctica, reorganizando el espacio, convirtiéndolo en una única dirección».

El resto del espacio se aprovechará para crear más aparcamientos. En total se crearán más de 40 plazas, cerca de la Parte Vieja y la clínica. Los aparcamientos que se realizarán hasta el puente de la autovía serán rojos, es decir, para residentes con tarjeta OTA de la zona 1, mientras que los que se crearán desde el puente hasta la clínica serán blancos y no habrá que pagar para aparcar allí.

Las labores de pintado estaban previstas inicialmente para el miércoles, 3 de septiembre, pero debido a las condiciones meteorológicas podrían tener que retrasarse unos días, ya que se necesita tiempo seco para poder realizarlas. «Una vez determinada la fecha definitiva se volverá a comunicar. La modificación entrará en vigor el mismo día en que se realicen los trabajos de pintado», han anunciado desde el ayutamiento.

