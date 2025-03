Carnaval, carnaval...

PABLO ALBERDI tolosa. Sábado, 1 de marzo 2025, 20:15 Comenta Compartir

Ambiente carnavalero ayer en los pasillos del Zerkausi. Tranquilo a primera hora y algo más animado a medida que avanzaba la jornada; vimos incluso algún que otro despistado disfrazado, que, en su afán por integrarse en la fiesta, se equivocó de fecha. Dia de tamborrada y de preparativos, fueron bastantes los habituales que apostaron por el mercado semanal para tratar de reducir el impacto de los excesos con una dieta más sana, más sostenible. Se encontraron con producto claramente invernal, en un momento del año en el que ya se comienzan a ver algunas plantas que empiezan a crecer, caso del kale o de alguna brassicácea más. La estación avanza y que el cambio de ciclo está ya más que presente.

Ramos de flores en la mesa de Zugasti, con calas y narcisos. Vimos bastante acelga de gran calidad, y escarolas; disfrutan de un gran momento las verduras de hoja, sin duda empujadas por la meteorología calma y de alta disponibilidad hídrica. Novedades como los ajos frescos en la mesa de Zuhaitz, que se apoyan en una latitud más temprana, permiten ya saborear el inicio de la primavera, anticipo de lo que está por venir.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Hongos emb 8,50

Ziza hori 20 22

Quesos

Queso nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Requesón 16

Queso fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Manz Elstar 2,5 3,5

Manz Mandy 2,5 3,5

Manz B. Boskoff 2,5 3,5

Manz Galiwa 2,5 3,5

Errezil sag 2 5

Avellana 4 5

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Tomate 6 8

Nabo 3,5 4,5

Tomate cherry 5 6

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Rabanito 1 2

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Vaina 4 8

Alubia pinta 12 14

Baba txiki 7 10

Cayena 12

Alubia nueva 15 18

Brócoli 4,5 6

Pocha blanca 10 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Nabo 2 3

Kale 1,8 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola rizada 1,2 1,5

Esc cabell. ángel 1,2

Esc lisa 1,2 1,5

Hoja roble 1 1,25

Calabacín 0,8 1,5

Lollo 1 1,25

Aza puntada 1,5

Otros

Huevos 3,5 4,2

Pan art (600g) 2,95

Miel 13 18

Inaxio Gorosabel desde Azkoitia ofrece una propuesta de panes artesanales que no tienen competencia. Se basan en cereales ecológicos, en su mayoría de orígenes antiguos, que, tras un riguroso proceso de selección y conservación, cultivan año tras año y muelen en molinos especializados, no industriales, que consiguen harinas más naturales, sin tanto procesamiento, y que conservan características del grano que no se ven en procesos industriales. Destaca la harina de maíz que vende cada semana, y las artoopilas.La propuesta de fruta del país sigue siendo generosa. Basada en la manzana, aún se disfruta de variedades como la errezil, diversas rojas y alguna reineta más. Junto a ellas los kiwis, que van poco a poco tomando ese punto de madurez del final del ciclo, y que gozan de gran aceptación entre la clientela. Resulta curioso ver cómo hay productos que eran totalmente novedosos hace ya unas décadas se han instaurado en la lista de producto como algo de toda la vida. Es parte del ciclo de la Azoka, y muestra a las claras cómo el afán de los cultivadores por ofrecer productos nuevos nos beneficia a todos, haciendo que nos enriquezcamos indirectamente. Especies como el kale, el pack choi, el romanescu, o la txaiota son a buen seguro, los que dentro de unos años serán fijos de las mesas, y algunos recordaremos cuando comenzamos a verlos en los puestos.