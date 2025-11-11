Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desfile de carrozas durante un reciente Domingo de Carnaval en el paseo San Francisco de Tolosa. Iñigo Royo

Tolosa

Carnaval 2026: las actuales carrozas podrán salir, pero el futuro pasa por la homologación

El Ayuntamiento cederá durante dos meses un local cerrado para habilitarlas, pero a partir de 2027 tendrán que garantizar la legalidad

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28

El Ayuntamiento ya ha confirmado a los portavoces de las carrozas la noticia adelantada por este periódico: en los carnavales del futuro sólo podrán ... salir plataformas homologadas. El Consistorio quiere iniciar una nueva etapa garantizando la seguridad de los vehículos para evitar el riesgo que puede ocasionarse con las actuales carrozas, que no reúnen las condiciones protectoras que se exigen.

