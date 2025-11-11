Carnaval 2026: las actuales carrozas podrán salir, pero el futuro pasa por la homologación

El Ayuntamiento ya ha confirmado a los portavoces de las carrozas la noticia adelantada por este periódico: en los carnavales del futuro sólo podrán ... salir plataformas homologadas. El Consistorio quiere iniciar una nueva etapa garantizando la seguridad de los vehículos para evitar el riesgo que puede ocasionarse con las actuales carrozas, que no reúnen las condiciones protectoras que se exigen.

El objetivo del Ayuntamiento era iniciar este proceso de cara a los próximos Iñauteriak. Por ello, sacó a concurso una licitación para la construcción de diez plataformas homologadas. Se trata de remolques-plataformas que deben contar con techo en, al menos tres cuartas partes de la estructura. El remolque tiene que ser diáfano, dado que los grupos de jóvenes que vayan a utilizarlo serán los que los decoren a su antojo con tableros de DM, porexpan, o utilizando otros materiales.

Carrozas homologadas Al quedar desierto el concurso para adquirir diez de ellas, es difícil pensar que puedan llegar para el carnaval de 2026.

Transición En los próximos Iñauteriak se permitirán sacar las carrozas del año pasado, y se cederá un pabellón cerrado para construirlas.

Evolución El objetivo es que en el futuro todas las carrozas sean homologadas. Algunas serán adquiridas por el Ayuntamiento y otras de propiedad privada, pero tendrán que cumplir los requisitos de seguridad.

El problema es que ninguna empresa se ha presentado al concurso. Pueden ser diferentes los motivos: falta de tiempo, falta de material, solvencia económica... El Ayuntamiento intentará buscar otras fórmulas para adquirir estas plataformas y no se descarta la fórmula del contrato directo. El caso es que parece difícil pensar que en los próximos Iñauteriak podamos ver estos vehículos seguros, por lo que todavía los carnavales de 2026 serán de transición hacia esta nueva etapa, según confirmaron a los representantes de las carrozas desde la Comisión de Fiestas.

Esta circunstancia hace que todavía en los carnavales del próximo año puedan utilizarse las carrozas actualmente diseminadas en el solar de Bentaundi. Desde la comisión de fiestas han asegurado, incluso, que el Ayuntamiento pondrá a su disposición un pabellón cerrado –a concretar–, para la construcción de las carrozas, entre las navidades y el mes de febrero.

Parece abrirse, por tanto, una nueva etapa de acercamiento de posturas entre el Ayuntamiento y la comisión de carrozas. Sus representantes han comentado que, en principio, les parece bien el camino que intenta emprender el consistorio y alegan que es «la plasmación de lo que llevamos años pidiendo». Desde la Comisión de Fiestas, la concejala Goiuri Eceiza aseguró tras la reunión que el Ayuntamiento está «muy agradecido» a los representantes de las carrozas y ha asegurado también que sus aportaciones «nos ayudarán a afinar el proceso hacia la culminación de la nueva etapa».

De esta manera, poco a poco, se irán sustituyendo las plataformas antiguas hasta que llegue un día en que todas las carrozas que salgan en el carnaval respondan a este nuevo modelo. «Estos procedimientos no suelen ser rápidos y todo esto está enmarcado en un marco de transición, como ha pedido en varias ocasiones la asociación de carrozas. Por eso, hasta el final de este ciclo transitorio, hemos establecido la posibilidad de seguir utilizando las carrozas hasta ahora, pero con las máximas garantías», comentó la concejala de Fiestas.

El propósito es que todas las carrozas tendrán que ser seguras y legales. Algunas serán adquiridas por el Ayuntamiento, y otras serán de propiedad privada pero no podrán seguir como hasta ahora y, a partir de 2027, deberán cumplir los requisitos de seguridad que se establezcan.

Todo este nuevo proceso de distensión llevará a otro modelos de relación con las carrozas. Hasta ahora, el Consistorio pagaba anualmente el alquiler del pabellón Bellota, donde las plataformas se han ido guardando hasta el año pasado. A partir de ahora, el consistorio quiere que la relación con la Asociación de Carrozas sea similar a la que mantiene con todas las entidades sociales, culturales y festivas. De momento, los Iñauteriak de 2026 serán un punto de arranque hacia la nueva etapa que está en marcha.