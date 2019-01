El Carnaval 2019 estrenará un reglamento más restrictivo para controlar el ruido En esta zona del Triángulo-San Francisco habrá importantes novedades para instalar comparsas. / ROYO En la zona del Triángulo sólo podrán instalarse las comparsas que ofrezcan alguna actuación y apagarán sus aparatos cuando no lo hagan JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 25 enero 2019, 00:30

Las pequeñas comparsas estáticas que, a modo de minibares, suelen aglutinarse en la plaza del Triángulo sin ofrecer actuaciones carnavaleras y generando mucho ruido lo tendrán más difícil este año. El Ayuntamiento quiere controlarlas, como también pretende establecer mayores restricciones para evitar la contaminación acústica tan acuciante en los últimos años. El Ayuntamiento ultima la redacción de un reglamento más controlador, cuyo objetivo es paliar estas situaciones problemáticas que se están dando en los Iñauteriak. Todo ello se desveló en la reciente reunión de la Comisión de Fiestas con los representantes de los grupos carnavaleros.

«La sensación que tuve al salir de la reunión es que este año sí se va coger el 'toro por los cuernos'», comentaba una representante de estas comparsas. «Hicieron especial hincapié en respetar el volumen y evitar la proliferación de minicomparsas estáticas».

Una de las claves del reglamento consistirá en delimitar un espacio concreto en el perímetro formado por la plaza Triángulo-iglesia San Francisco-aledaños de Kutxa. Aquí sólo se permitirá la instalación de comparsas que ofrezcan música en directo, que además deberán tener los aparatos de música apagados mientras no actúen, bailen o hagan alguna parodia. De lo contrario, no podrán instalarse. La propuesta, ya lanzada, está a la espera de obtener el visto bueno tras recibir algunas aportaciones.

En cuanto al ruido, los intentos de los últimos años por controlar el volumen de los equipos de carrozas y comparsas no han tenido éxito. Parece que cada grupo compite por exhibir la música más potente y, aunque muchos bajan el volumen en la 'visita' de la Udaltzaingoa, pasado un tiempo vuelven a situarlo al nivel estridente inicial. Muchas de estas plataformas, además, tapan a pequeños grupos que no pueden nostrar su actuación, y que son muy representativos de lo que son los Iñauteriak tolosarras.

A partir de esta año, las comparsas admitidas se identificarán con un número de color específico. Las comparsas ambulantes -que no ocupan plaza fija-, no podrán detenerse en la zona del Triángulo por mucho tiempo -sólo cuando ofrezcan alguna actuación-, y a su paso por la plaza deberán mantener los equipos de sonido apagados.

Las sanciones para quien no cumpla la normativa están previstas en el nuevo reglamento, que también va a prohibir la colocación de 'haimas' o pequeñas carpas. La música deberá apagarse al paso de las txarangas de 18.00 a 20.00 horas. Las carrozas terminarán sus actuaciones a las once de la noche y bajarán el volumen a la mitad cuando no hay actuación. Se permitirán equipos de sonido de 1.500 W como máximo y las mediciones que se realicen a diez metros de las plataformas no deberán superar los 90 decibelios, y a partir de las 22.00 el límite estará en 65 decibelios.