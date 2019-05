«He buscado que las canciones sean sencillas y se puedan cantar de manera natural» Juantxo Zeberio junto a su nuevo disco, 'Xomorroak'. / IÑIGO ROYO Juantxo Zeberio presentará el viernes en el Leidor su nuevo disco, 'Xomorroak' E. ARANDIA TOLOSA. Domingo, 26 mayo 2019, 00:33

El Leidor vuelve a acoger la próxima semana un concierto de música con varias agrupaciones corales. 'Xomorroak' es el título del último disco publicado por el músico y compositor Juantxo Zeberio Etxetxipia, un álbum que recopila el trabajo más significativo que ha realizado en los últimos años.

Además de hacer referencia al título de una canción, el nombre alude a la letra escrita por Karlos Linazasoro a modo de trabalenguas y que encuentra su paralelismo en la imagen que protagoniza la portada del disco.

Qué Concierto de presentación del disco 'Xomorroak' en el Leidor, el 31 de mayo, a las 20.30. Participantes Orfeoi Txiki y Gazte, orquesta Et Incarnatus, Juantxo Zeberio (teclado), Itsaso Etxebeste (bajo), Ion Arruebarrena y Gorka Benítez (saxos), Antton Tellería (batería), Juantxo Arakama (voz), Mirentxu Zeberio (rabel) y Kiya Tabassian (sitar).

El álbum ha sido grabado durante un año en cuatro estudios de grabación (Elkar, Mecca, Garate y Musikart) y ha contado con la participación del Orfeoi Txiki y Gazte, la orquesta de cuerda Et Incarnatus, además de diversos músicos.

En el concierto del próximo viernes, 31 de mayo (20.30 en el Leidor), Juantxo estará acompañado por el Orfeoi Txiki y Gazte, Et Incarnatus y los músicos Itsaso Etxebeste al bajo, Ion Arruebarrena y Gorka Benítez a los saxos, Antton Tellería a la batería, y contará con la presencia de figuras como Juantxo Arakama, cantante de Glaukoma, así como los músicos Mirentxu Zeberio al rabel y el iraní Kiya Tabassian, al sitar.

La música compuesta para grupos corales ha estado presente en su vida y en su trayectoria, y ha desembocado en más de una ocasión en diversos trabajos discográficos ('Umama', 'Umama 2', 'Eguberri Umama'), aunque siempre llevados a su terreno jazzístico, el pop y el rock.

El disco lleva la imagen del pintor y escultor Alberto Letamendi, cuya obra se titula 'Itxaropena', cerrando un círculo de casi una década que ha ido completándose con el paso del tiempo, y que comenzó precisamente en su casa.

La relación de Juantxo con el coro de la ikastola Laskorain ha sido clave en esta historia musical en la que han formado parte sus hijos e hijas.

Una de las creaciones que se remonta a estos tiempos es 'Muxu bat', que ha sido grabada en trabajos anteriores y comparte espacio en este largo. «No me considero compositor de coros, sino compositor, en general. Pero no se puede obviar mi vinculación con el mundo coral. Mi aportación a este mundo ha llegado desde otros estilos, con el objetivo y 'obsesión' de hacer canciones que se puedan cantar en la calle sin grandes artificios. He buscado que las canciones puedan ser cantadas de manera sencilla, natural e intutitiva; pero no entendiendo sencillo desde un punto de vista despectivo. La sencillez no tiene por qué estar relacionada con la calidad. Lo mismo ocurre con el ritmo, algo esencial para mí y que está representado con diferentes cualidades», añade Zeberio.

Lo cierto es que la vocación de las canciones, además de la sencillez de la que habla, es la «versatilidad» de su composición para que sean interpretadas por coros de mayor o menor nivel.

Su herramienta principal ha sido el coro de Laskorain, una agrupación que al igual que otras tantas ha realizado «un trabajo humilde», afirma, pero en este camino también ha tenido contacto con Hodeiertz, Sustraien Ahotsak, y diversos coros infantiles y juveniles de Debagoiena.

El objetivo principal, en palabras del músico, ha sido siempre «disfrutar, crecer y educar mediante el canto. Aprender canciones, ahondar en la transmisión, formando un pequeño repertorio para dar conciertos. El canto es la expresión musical más primitiva y fuerte que existe desde que el ser humano es humano, y donde no se necesita nada más que la voz. Las capacidades que te ofrece son muchas; desde la afinación, al oído, sensibilidad y ritmo», señala Juantxo.