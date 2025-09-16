Buru Bihotzez se alía con entidades locales para conmemorar el Día del Alzheimer

Kevin Iglesias Tolosa. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El Día Mundial del Alzheimer se conmemorará este domingo, día 21, y desde Buru Bihotzez se ha trabajado en colaboración con diferentes entidades locales para preparar una programación en torno a esta fecha, en la que se buscará compartir la realidad que sufren las personas con esta patología y ampliar la información sobre esta enfermedad.

Así, este viernes se ofrecerá, tanto en euskera como en castellano, una charla de la mano de las enfermeras del centro de salud Leire Etxeberria Rodríguez y Nora Tapia Alonso, a las 17.00 horas en el primer piso de la casa de cultura. Tiene como título 'Dementzia: hamaika mundu' y durará aproximadamente una hora.

El domingo llegará una de las propuestas más atractivas, y es que junto a Enroke Xake Kluba habrá varias actividades bajo el título 'Jaque a la desmemoria'. Desde las 11.00 horas en Plaza Verdura los asistentes podrán participar en un mini torneo de ajedrez para todas las edades, probar juegos para mejorar la memoria y atender a la charla divulgativa que el ajedrecista Albert Silver ofrecerá sobre las ventajas que aporta este deporte para prevenir la demencia.

Durante la semana que viene, la programación continuará el lunes, día 22, con el ciclo de talleres 'Dementzia Bizitzen', esta vez con Montse Pérez como ponente y con los cuidados paliativos como tema a tratar. Se celebrará en la casa de cultura, de 16.30 a 18.00, y para acudir es necesario apuntarse llamando al 943 673 629.

Para cerrar esta programación por el Día Mundial del Alzheimer, el cinefórum del jueves, día 25, proyectará la película 'Siempre Alice', la cual versa sobre una profesora universitaria y experta de fama mundial que es diagnosticada de forma precoz que padece Alzheimer, lo que supondrá un vuelco a su vida. Está protagonizada por Julianne Moore, papel que le valió para llevarse el Oscar en los premios de 2014. La cita es a las 20.30 horas en el Leidor.

Desde Buru Bihotzez recuerdan que los interesados tienen a su disposición grupos de ayuda y atención psicológica personalizada en la sede de la asociación, en el edificio de Abastos de la Plaza Nueva. Más información llamando al 688 760 927 o escribiendo a burubihotzez@gmail.com.