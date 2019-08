El 'boom' turístico de Donostia trae más visitantes a Tolosa en verano Los hoteles Oria y Bide-Bide están recibiendo a muchos turistas que eligen Tolosa como 'centro de operaciones'. El objetivo del turista que llega es disfrutar de Donostia y la costa, pero acaba valorando muy positivamente su estancia tolosarra JUANMA GOÑI TOLOSA. Domingo, 25 agosto 2019, 00:28

«Estoy a media hora de San Sebastián, rodeado de verde, en una ciudad pequeña y agradable, y encima el alojamiento me resulta mucho más económico. Encantado de la vida». Son palabras de Marcelo, un madrileño al que abordamos esta semana en la plaza Santa María. Iba dispuesto a recorrer la villa con el plano que le habían facilitado en la oficina de turismo. «He dedicado estos días a viajar por la costa, Donostia y Bilbao, y hoy he decidido quedarme en Tolosa y conocer también después el interior de la provincia».

Las palabras de Marcelo las corroboran tanto en Tolosaldea Tour como en los hoteles Bide Bide y Oria, y sirven para perfilar la radiografía de los turistas que llegan a Tolosa en agosto. Eligen nuestra villa como 'centro de operaciones' -sobre todo porque en Donostia apenas quedan plazas hoteleras-, aunque después disfrutan muchísimo de su estancia en tierras tolosarras.

«Cuando los turistas ya han visitado Donostia y la costa, es cuando quieren conocer el interior, entonces recalan en el interior, y Tolosa es un buen punto de partida», recalca Ion Ander, que atiende estos días la oficina turística de Tolosaldea Tour. «Hoy en día, con Internet, es raro que no sepan a dónde vienen. Todos preguntan por el mercado, las chuletas, la alubia y el Topic», asegura. En cuanto a la procedencia de visitantes, abunda el turismo estatal, sobre todo el que viene de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. «En relación al extranjero, acude mucho francés, y este año ha habido más norteamericanos que en periodos estivales precedentes».

¿Qué es lo que más les atrae de nuestra villa? «Fundamentalmente, la gastronomía. La chuleta y las alubias, sobre todo, también el museo del Topic. Muchos preguntan por el del dulce, que ahora está cerrado y no sabemos qué decirles». Desde la oficina de turismo aseguran que las visitas guiadas a Santa María y Santa Clara han tenido un «éxito espectacular» y están siendo un referente este verano. También el mercado 'vende' mucho. «En este tema, Goierri y Tolosaldea unimos sinergias. Si vienen turistas un lunes o martes preguntando por el mercado, les hablamos del de Ordizia y en el Goierri hacen lo mismo con nosotros de cara al sábado». ¿Y qué es lo que más les llama la atención de la feria?. «Sin duda, la venta directa desde el caserío. El hecho de que no haya plásticos envolviendo los quesos , por ejemplo, les entusiasma». Lo que parece claro es que no hay mucho visitante que viene expresamente a Tolosa como destino preferente. «No, es lógico que sea así. Incluso, estando alojados en Donostia, nos vienen desde Azpeitia aprovechando una visita diaria al interior de Gipuzkoa. Es verdad que cuando han venido años seguidos a Donostia y lo tienen todo muy visto, dedican ese nuevo año a conocer mejor municipios como el nuestro. Les atrae también mucho el senderismo y el mountain bike. Ernio y el Plazaola les fascina».

Los hoteles, a tope

El verano está resultando muy positivo para los hoteles de Tolosa. En el Bide Bide -inaugurado el año pasado-, aseguran estar 'a tope', tanto en julio como en agosto, y los comentarios elogiosos de las redes sociales y de las páginas especializadas «nos animan a seguir mejorando», señalan sus responsables. Madrileños, catalanes y andaluces destacan entre la procedencia estatal de turistas, que es mayoritaria. Entre los extranjeros, hay un poco de todo, con presencia mayoritaria de franceses.

«Alojarse en Tolosa ofrece muchas ventajas a los turistas», exponen desde el Bide Bide. «Tenemos que dejar de pensar en pequeño. Estamos a media hora en tren de Donostia y ofrecemos una muy buena relación calidad-precio. Esto lo valoran muy positivamente nuestros clientes».

Es muy raro que, en agosto, haya clientes que quieran alojarse expresamente en Tolosa. «Son turistas que buscan zonas cercanas a San Sebastián y ahí estamos muy bien situados». Ya en época no tan turística, y sobre todo durante los fines de semana, «sí tenemos cada vez más clientela que se acerca expresamente a nuestro municipio y se aloja en el Bide Bide, atraído sobre todo por el mercado de Tolosa y su oferta gastronómica y cultural».

En el hotel Oria creen que este verano está siendo similar a los de años anteriores. «Como siempre, las dos semanas centrales de agosto estamos al completo», exponen sus responsables. «Fuera de temporada, nuestra clientela preferente es la del mundo de la empresa. En el verano, sin embargo, dicen recibir a turistas «que se decantan por venir a Tolosa porque apenas quedan ofertas en San Sebastián y entonces eligen destinos cercanos a la capital». Alguna excepción sí han tenido. «Ha venido una china que está realizando una ruta gastronómica y también hemos tenido clientes que vienen a Tolosa a degustar expresamente la chuleta y deciden alojarse en el hotel».