Tolosa

«Es bonito ver la enorme mejoría que está teniendo la cantera»

Kevin Iglesias

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

–La 'Zerkausia' es todo un ejemplo para una cantera prolífica.

–Eso es. Estamos trabajando todo el invierno con ellas y eso da resultados que se trasladan a la trainera mayor. Hacemos mucho hincapié en cuidar a las y los jóvenes que engrosan las categorías inferiores del club. Es bonito que estén ganando campeonatos y banderas estos años, se está notando una mejoría enorme en la cantera. Y por supuesto, para nosotros es primordial que disfruten, es algo muy valioso. Desde aquí animar a los jóvenes de Tolosa, chicos y chicas, que se apunten a remo, que lo conozcan y que puedan disfrutar también de este deporte.

–Además no solo está el plus de ser la trainera local o de la comarca, sino que poder competir en la Liga Euskotren es algo alcanzable. Solo hace falta que llegue la oportunidad tras un buen desempeño.

–Sí. Lo que hace falta es una continuidad de las chicas que vienen de abajo, que sigan remando, que no lo dejen, que ya sé que con los estudios y a esas edades es muy complicado. Pero bueno, todo el mundo que está en la trainera ha estudiado, trabaja, cursa sus estudios, y lo compaginan tranquilamente. Sería bonito que esas canteranas sigan formándose y dejen el batel, y salten y prueben lo que es la trainera.

