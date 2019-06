El blues enciende el fin de semana Fotografía de la muestra 'El Irán escondido'. / ROYO Habrá conciertos en distintas plazas y terrazas y el Árbol de Gernika acoge una exposición sobre la comunidad LGTBIQ de Irán E. ARANDIA TOLOSA. Viernes, 28 junio 2019, 00:18

Tolosa no toma respiro tras las festividades de San Juan y se adentra en un nuevo fin de semana musical protagonizado por el festival Tolosandblues, donde a los dos escenarios principales -plaza Euskal Herria y plaza Nueva- se suman las terrazas de algunos bares que permiten la cercanía con el público. Noa Voll Damn & The Hell Drinkers abrieron ayer el festival con su mezcla de soul, rhythm and blues y rock'n'roll, y a partir de hoy viernes diferentes puntos del municipio acogerán los conciertos detallados en la ficha.

La cultura senegalesa también contará con su rincón, en este caso la plaza Verdura, ya que la asociación de personas senegalesas 'Booloo' sigue desarrollando actividades para dar a conocer sus raíces y empaparse de las nuestras. Para ello, realizarán una exposición de productos senegaleses con música sapali y su ya tradicional pintxo pote.

Hoy, viernes 19.30 Wax & Boogie Rhythm Quartet en Ilargi Taberna. 22.30 Aretha Soul Divas & The Silverbacks en la plaza Euskal Herria. Exposición Hoy se inaugura la exposición fotográfica 'Iran ezkutua (LGTBI komunitatea)' de Ura Iturralde en el Árbol de Gernika. Mañana, sábado 13.00 Myriam Swanson meets J.P. Cumellas & M. Talavera en la plaza López Mendizabal. 17.00 Exposición de productos senegaleses, música sapali y pintxo pote en la plaza Verdura. 19.00 Betta Blues Band en el bar Saikin. 22.30 Mitch Kashmar en la plaza Nueva. Domingo, 30 junio 09.00 I Encuentro de Motos y Coches clásicos. Salida, 13.30 llegada a la plaza E. Herria y comida, entrega de premios (18.00) y concierto de Txaston Dixie Band. 13.00 Myriam Swanson meets J.P. Cumellas & M. Talavera, en el Bar Solana. 20.00 Mitch Kashmar, churrería.

Los colores del arco iris

El municipio se une a la celebración del Día Internacional de la comunidad LGBTIQ hoy, y para ello, hasta el domingo 30, el Zerkausi permanecerá iluminado con los colores del arco iris. Asimismo, hoy viernes se colgarán del balcón del Ayuntamiento la bandera LGTBIQ y el Triángulo se vestirá de rosa. La próxima semana la agenda contará también con teatro de improvisación, de la mano de teatro Dúo, el jueves 4 de julio (19.00 horas) en la plaza E. Herria.

Hoy viernes, además, se abrirá hasta el 6 de septiembre la exposición fotográfica de Ura Iturralde 'Iran ezkutua (LGTBI komunitatea)-'El Irán escondido', en el Árbol de Gernika, que se presentará oficialmente el 3 de julio a las 13.00 horas, y contará con visitas guiadas el 12 de julio y el 6 de septiembre a las 19.00 horas.

Cuenta Iturralde que en la República Islámica de Irán, la transexualidad es legal; después de Tailandia es el país con más operaciones de cambio de sexo del mundo. «Incluso el gobierno subvenciona parte de la cirugía. La operación en cambio no es una opción, es prácticamente una imposición. Si se quiere ser aceptado por la sociedad no queda otra elección. Por otro lado la homosexualidad puede ser castigada, en ocasiones, con la pena capital», informan desde el consistorio. De esta manera, la muestra refleja la dura vida de varios jóvenes componentes de la comunidad LGTBI del país: «Jóvenes que sueñan con la libertad ya sea dentro o fuera de su país natal. Durante la realización de este trabajo uno de ellos se quitó la vida. Esta exposición y los trabajos que posteriormente realizaremos están dedicados a él», añade la fotógrafa tolosarra.

Además, aficionados a las motos y coches antiguos recorrerán el domingo las carreteras de Tolosaldea hacia distintos municipios a lomos de sus motos en la tercera edición de este encuentro que al mediodía tomará como eje la plaza Euskal Herria. Las motos deberán tener una antigüedad mínima de 30 años, y en el caso de los coches, de 45 años. La inscripción se realizará solo para las motos a través de WhatsApp en el 680365352.