EH Bildu de Tolosaldea considera «escandaloso» el recorte en Sanidad Comparecencia sobre la sanidad por parte de alcaldes y concejales de EH Bildu, ayer. / IÑIGO ROYO Concejales y alcaldes de la comarca aseguran que Osakidetza recorta «10 millones anuales» a la comarca y reclaman un sistema público JUANMA GOÑI Jueves, 21 febrero 2019, 00:18

Alcaldes y concejales de EH Bildu de Tolosaldea denunciaron ayer públicamente el «recorte» de inversión en Sanidad en la comarca que a su jucio está llevando a cabo Osakidetza, en una cantidad que cifraron en «10 millones de euros anuales». En opinión de la coalición abertzale, el concierto existente entre el Gobierno Vasco y la clínica de La Asunción ha permitido esta disminución inversora «con el empeoramiento del servicio que ello ha conllevado». Para EH Bildu, los datos obtenidos por el estudio de Topa y la Mesa de Trabajo de la comarca «son escandalosos, teniendo en cuenta los siete años de vigencia del concierto».

En un comunicado leído por las concejalas de Tolosa, Kristina Pelaez, y Amasa-Villabona, Arantxa López, la coalición aborda las «consecuencias negativas de la privatización sanitaria», no solo en la calidad de la atención, según EH Bildu, sino en las condiciones del personal laboral de la clínica. «Teniendo en cuenta que los ratios son menores, cuentan con un tercio menos de plantilla, por lo que es obvio que aumentan las cargas laborales y ello supone una merma en la atención al paciente», afirmaron las ediles.

EH Bildu asegura haber recibido con «preocupación» dos noticias referentes a la clínica. Por un lado, la creación de una Fundación y, por otro, las obras que se van a llevar a cabo durante los próximos tres años. Al respecto, las concejalas expusieron lo siguiente: «nos preguntamos si esa fundación sin ánimo de lucro no será utilizada para blanquear los ánimos de lucro de la empresa propietaria de la clínica, Inviza, y si con los trabajos de remodelación de tres años por siete millones de euros no querrán esconder las inversiones no realizadas por Osakidetza».

Además, si el objetivo de las obras es «saciar las necesidades de la clínica para los próximos veinticinco años», como señalaron los responsables del centro sanitario, EH Bildu se pregunta si «dejará la consejería de Sanidad que la situación actual se alargue durante otros 25 años» y si, en cualquier caso, «es este el proyecto que necesita Tolosaldea».

EH Bildu asegura que hay que seguir trabajando «en favor de la gestión pública, para garantizar una atención sanitaria coordinada e integrada, unos medios estructurales y humanos y los derechos de las personas usuarias y trabajadoras». El pasado mayo la coalición presentó su propuesta para la sanidad pública en Tolosaldea. Una propuesta por la que los actuales servicios concertados (clínica Asunción, ambulancias y atención a domicilio) se integrarían dentro de la gestión pública. «Presentamos la apuesta y la propuesta factible en favor del modelo basado en el fomento y la prevención de la salud. Y hemos seguido trabajando, ya que las nuevas aportaciones nos han permitido profundizar y expandir esa propuesta», leyeron ayer, para concluir que «si queremos conseguir la atención sanitaria que nos merecemos, serán necesarias la voluntad y la colaboración entre todos. Las personas que formamos EH Bildu nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir trabajando en ese sentido».