EH Bildu propone construir un nuevo hospital público para Tolosaldea Andu Martínez de Rituerto, junto a Juan Karlos Izagirre, Amaia Azkue y otros candidatos comarcales. / ROYO Califica de «escandalosa» la asistencia sanitaria y cree que la solución pasa por construir un nuevo edificio en algún terreno de Tolosa JUANMA GOÑI TOLOSA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:33

EH Bildu mostró ayer su compromiso a poner a disposición del Gobierno Vasco los terrenos necesarios donde construir un nuevo hospital público de gestión pública para la ciudadanía de Tolosaldea. La coalición abertzale cree que la situación de la asistencia sanitaria actual en la comarca es «escandalosa», y ha llegado a la conclusión de que la única solución posible para iniciar una «nueva etapa que equipare Tolosaldea con el resto de las comarcas en materia sanitaria», pasa por construir un nuevo edificio, al margen de la clínica de la Asunción. Según los cálculos de EH Bildu, adquirir y reformar la actual infraestructura de la clínica Asunción resultaría más costoso y prolijo que construir un nuevo hospital, aunque tampoco se cierra a estudiar «todas las posibilidades» para lograr el objetivo. El nuevo hospital se emplazaría en algún terreno del mismo Tolosa y no en otro municipio de Tolosaldea.

El candidato a diputado general por EH Bildu, Juan Karlos Izagirre; el candidato a alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto, y la candidata a Juntas Generales, Amaia Azkue, junto a otros candidatos comarcales, comparecieron frente a la clínica de la Asunción para presentar oficialmente esta propuesta y destacar también «la gran labor que están realizando muchas de las trabajadoras y trabajadores de la clínica, que están demostrando una gran responsabilidad profesional en el caos asistencial». De hecho, la proposición de construir un nuevo hospital público lleva implícita la exigencia de «facilitar la integración del personal de la clínica Asunción en la red pública de Osakidetza».

Andu Martínez de Rituerto señaló que la actual empresa principal propietaria de la clínica, Inviza, «tiene deudas con hacienda y con Fogasa, y en el convenio de 21 millones de euros al año firmado con Osakidetza para dar servicio a la comarca, se recoge que los beneficios serán destinados al pago de esa deuda». «Lo que ocurre, dijo el candidato de EH Bildu, es que la empresa alega no tener beneficios, pero en cambio sí las declaran las empresas satélites de Inviza como Geusa y AMT». «Es muy difícil saber dónde se está invirtiendo ese dinero público ya que la clínica oferta muchos servicios privados», añadió.

El candidato a alcalde por EH Bildu aseguró que la atención sanitaria no es la adecuada. «Hay mucho movimiento de profesionales y gran parte de los médicos se marchan a la primera oportunidad», dijo. También aseguró que «muchas especialidades han estado sin cubrir, que algunos especialistas no tienen homologación y trabajan fuera del horario habitual, y que muchos de ellos no están ni en la clínica».

Por su parte, Juan Karlos Izagirre subrayó que Tolosaldea «es la única comarca en Gipuzkoa que no cuenta con un hospital público», y mostró su preocupación ante los pasos que se están dando, «de forma directa e indirecta, hacia la privatización de Osakidetza». Extendió esta preocupación «hacia los trabajadores de la clínica y al servicio que la clínica Asunción ofrece a sus pacientes».

Por último, Amaia Azkue se refirió a las características que tendría que tener el nuevo hospital público. Dijo que había que tener en cuenta la evolución demográfica y el envejecimiento de la población para diseñar el servicio de geriatría. Habrá que analizar los servicios actuales, las infraestructuras comarcales y planificar su reordenación, así como hacer un análisis exhaustivo. Y concluyó: «A pesar de que pagamos los impuestos al igual que otras comarcas, en Tolosaldea no recibimos el mismo servicio desde el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Es más, mientras en alguna comarca se está construyendo un segundo hospital público, en Tolosaldea no hay ninguno».