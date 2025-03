Beasain y Mulier, rivales esta tarde del Honor Regional y el Tercera RFEF femenino

J. G. tolosa. Viernes, 28 de marzo 2025, 19:46 Comenta Compartir

Quedan ocho jornadas, y el objetivo del Tolosa CF de División de Honor Regional será empezar a trabajar de cara a la próxima temporada «desde el mejor puesto final clasificatorio» en ésta, según señala el entrenador, David Muñoz. Uno de los propósitos también, en lo que queda de temporada, será lograr que los jugadores no se relajen, al no tener ya por delante demasiados retos, ni por delante, ni por detrás. «Los de arriba están pinchando, y los de abajo, presionando. No vamos a tener problemas, pero no nos podemos confiar», advierte el entrenador.

Hoy (16.30), visita Berazubi el Beasain, un equipo que en el partido de ida jugó muy bien, pero que lleva una mala racha y viene de perder por goleada en Loinaz, por lo que intentará resarcirse en su visita al feudo tolosarra. Si el conjunto urdiña recupera el nivel de hace un mes, donde encadenó victoria tras victoria, tendrá mucho ganado.

El Tolosa CF viene de empatar en Azkoitia, 2-2 frente al Anaitasuna. Un punto que el míster da por bueno. En la primera parte fueron mejores los locales. Marcaron en la última jugada, y faltó un poco de rigor defensivo por parte del equipo tolosarra. Pero no fue una mala primera parte por parte del conjunto tolosarra. Porque su rival ataca con mucha gente, pero también se le puede pillar a la contra.

Ambos equipos están instalados en la zona media, sin muchos alicientes, pero con esperanzas para el futuro

Los urdiñas mejoraron en la segunda mitad, empataron por dos veces; la segunda vez tras un golazo de los locales. Y con el 2-2 tuvieron muy buenos momentos, parecía incluso que podrían llevarse el partido adelante, pero faltando veinte minutos fue expulsado Xabat. Hubo que sufrir y aguantar, porque el Anaitasuna tuvo sus opciones, pero el marcador ya no se movió.

El Tolosa CF de Tercera RFEF femenino, por su parte, está instalado en una cómoda décima posición, sin peligro de descenso pero con pocas posibilidades de mirar arriba. En una categoría tan competitiva y con rivales de semejante nivel, es todo un logro que el conjunto urdiña haya conseguido la tranquilidad con tantas jornadas de antelación.

Hoy recibe al Mulier en Usabal (15.30), un equipo potente, aunque en la ida las urdiñas jugaron muy bien, hasta adelantarse 0-2, aunque después no pudieron mantener el resultado.