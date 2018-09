La Banda, 190 años de música La kalejira de las Bandas y el concierto en la plaza de la Alhóndiga fueron momentos señalados ayer en Tolosa. / FOTOS IÑIGO ROYO La Banda de Música de Tolosa ofreció ayer junto a las bandas de Berriozar y Uztaritze una mañana de kalejira y un concierto para celebrar su aniverario | E. ARANDIA TOLOSA. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:33

190 son los años de vida que celebra este año la ya histórica Banda de Música de Tolosa. Junto con la de Hondarribia y la de Irun, la de Tolosa es una de las más antiguas de Euskadi. Sus inicios se remontan a 1828, época en la que Gipuzkoa fue invadida por los soldados napoleónicos y los Cien Mil Hijos de San Luis. Fue entonces cuando, por primera vez en la historia de la villa, se creó la Banda Municipal de Música, entonces denominada la Música Marcial de Aficionados, integrada únicamente por 18 instrumentos.

Sus ensayos en este último mes han estado dirigidos al repertorio que se pudo escuchar ayer en un «alarde de bandas» al que el municipio no está acostumbrado contemplar y que acogió gustosamente, con la visita de las agrupaciones Les Labourdins de Uztaritze y Berriozar.

Por la mañana, cada uno optó por iniciar su recorrido en un punto distinto; Berriozar se dio cita en la plaza Gorriti, Tolosa lo hizo desde el Triángulo, y Uztaritze partió de la Escuela de Música, y el punto de encuentro de la jornada fue la plaza de la Alhóndiga, lugar donde ofrecieron un concierto en conjunto al mediodía con un repertorio variado en obras. No faltaron tampoco los reconocimientos a los directores de las Bandas y a la de Tolosa Kantari. Las kalejiras resultaron muy vistosas.

Les Labourdins, bajo la dirección de F. Ugariza, interpretó 'Seasons' de Fox /Newmark, 'Pirates des caraibes' de Klaus Badelt, 'Mon amant de St. Jean' de Carrara, 'I will survive' de Dino Pekariz, 'Rock around the clock' de C. Freedman, y 'I will follow him' de Stole/Del Roma.

La banda de Berriozar, bajo la dirección de Jarein Ocaña, optó por deleitar al público con la jota 'La dominguera' de Silvano Cervantes, 'A Childhood Remembered' de Rosanno Galante, el arreglo 'Moment for Morricone' de Johan de Meij y 'Berriozar' de J.G.Antón.

Por último, y bajo la batuta de Enrike Arostegi, la agrupación tolosarra interpretó 'Supertramp' de André Waignein, seguido del arreglo 'At the mambo inn' de Toshio Masuma y la zarzuela 'Gigante y cabezudos' de M.F. Caballero.

Después se incorporó Tolosa Kantari, que fiel a su cita del último sábado del mes, cantó a la llega del otoño junto con las bandas piezas tan conocidas como 'Eperra', 'Xalbadorren heriotzean' o 'Ixil, ixilik dago'.