Bajada de temperaturas

Temperaturas mínimas de una sola cifra van poco a poco asentándose en nuestro valle, y con ellas, los cultivos que se adaptan. Llevamos semanas hablando del otoño en la Azoka, y cada vez, se va haciendo más presente en los puestos, en las calles y en los montes.

Los tomates por ejemplo muestran una segunda juventud antes del cambio final, y se pueden degustar en puntos de sabor excelentes. Las guindillas, pues hay de todo. Desde algunas mesas que ofrecen un producto delicado aún, de selección muy esmerada y recogida en tamaños pequeños, que apenas pican; hasta otras mesas que muestran a las claras el innegable efecto del sol y del paso de la estación en su producto. Se hacen a veces picantes, hasta el punto de que podrían enchilar a cualquier Chilango. Daba gusto ver la selección de Imaz, con ejemplares de recolección temprana y otros dejados madurar en planta que ofrecían carácter a simple vista. Destacaba también en su mesa la propuesta de zanahorias de recolección temprana.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Trufa 150 180

Gibelurdina 28 30

Angula de monte 30

Ziza hori 22 30

Hongo 33 38 Hongos embotados 8,5

Frutas

Moscatel 3

Membillo 3

Matxakanas 8

Errezil sagarra 2 5

Avellana 4 5

Jumbo sagarra 1,5 3

Pera 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Star sagarra 1,5 4

Nueces 4 6

Quesos

Queso nuevo 19 22

Oveja 18 25

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Cabra 17 27

Requesón 16

Queso fresco 17 18

Hortalizas (kilo)

Cebolleta 1,5 2

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate invern 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 3,5 4

Cebolla Roja 1,5 3

Patata 2 3

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia 15 18

Guinduillas Ibar 12 14

Tomate camp lib. 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola rizada 1,2 1,5

Otro foco de atención ayer se centró en las mesa de fruta, donde destacaban las manzanas. Las jumbo de ayer llegaron a rozar los 700 gramos por unidad, lo que las hace ideales para el consumo en familia. Hubo además errezil sagarra de gran calidad, Boskoop, pera conferencia, matxakanas, higos blancos en puntos de madures excepcionales y exquisitas castañas. Había dónde elegir.

La propuesta de flor cortada de Zugasti atraía las miradas de todos los que entraban al Zerkausi desde el Triángulo, y, congregaron a muchos clientes. Las reinas fueron las San Migel Loreak, y esperan que para la semana que viene o la siguiente puedan ofrecer las 'Pilarika Loreak' que son predilección de muchos clientes. La propuesta de setas fue otro de los focos para lso que entraban por el Triángulo, con el puesto de Lasa, y para los que accedían desde la plaza Zaharra con su homólogo. Parece que los bosques locales no ofrecen demasiado hongo, y está viniendo desde el pirineo y desde Portugal. Las Ziza horis y las angulas de monte por el contrario, mostraron excelente disponibilidad. Destacó en la plaza Berdura la gran actividad de los vendedores. La fila de bolsas preparadas para la entrega en el puesto de Peña era testigo de la gran aceptación que tienen estos productores. Reciben los encargos por teléfono o Whatsapp y preparan la entrega para el sábado.