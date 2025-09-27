Bajada de temperaturas
Un foco de atención ayer se centró en las mesa de fruta, donde destacaban las manzanas
PABLO ALBERDI
TOLOSA.
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:16
Temperaturas mínimas de una sola cifra van poco a poco asentándose en nuestro valle, y con ellas, los cultivos que se adaptan. Llevamos semanas hablando del otoño en la Azoka, y cada vez, se va haciendo más presente en los puestos, en las calles y en los montes.
Los tomates por ejemplo muestran una segunda juventud antes del cambio final, y se pueden degustar en puntos de sabor excelentes. Las guindillas, pues hay de todo. Desde algunas mesas que ofrecen un producto delicado aún, de selección muy esmerada y recogida en tamaños pequeños, que apenas pican; hasta otras mesas que muestran a las claras el innegable efecto del sol y del paso de la estación en su producto. Se hacen a veces picantes, hasta el punto de que podrían enchilar a cualquier Chilango. Daba gusto ver la selección de Imaz, con ejemplares de recolección temprana y otros dejados madurar en planta que ofrecían carácter a simple vista. Destacaba también en su mesa la propuesta de zanahorias de recolección temprana.
-
Productos del país
-
Mín. Máx.
-
Micológicos
-
Trufa 150 180
-
Gibelurdina 28 30
-
Angula de monte 30
-
Ziza hori 22 30
-
Hongo 33 38 Hongos embotados 8,5
-
Frutas
-
Moscatel 3
-
Membillo 3
-
Matxakanas 8
-
Errezil sagarra 2 5
-
Avellana 4 5
-
Jumbo sagarra 1,5 3
-
Pera 3
-
Higo morado 4
-
Pelestrina 1,5 4
-
Star sagarra 1,5 4
-
Nueces 4 6
-
Quesos
-
Queso nuevo 19 22
-
Oveja 18 25
-
Vaca 10 12
-
Mezcla 10 18
-
Cabra 17 27
-
Requesón 16
-
Queso fresco 17 18
-
Hortalizas (kilo)
-
Cebolleta 1,5 2
-
Acelga 2 4
-
Calabacín 2 3
-
Patata 2 3
-
Cebolla 1 2
-
Tomate invern 4,5 6
-
Zanahoria 1 2
-
Calabaza 3,5 4
-
Cebolla Roja 1,5 3
-
Patata 2 3
-
Vaina morada 8
-
Vaina plana 6 8
-
Baba txiki 7 10
-
Baba beltza 7,5
-
Cayena 12
-
Alubia 15 18
-
Guinduillas Ibar 12 14
-
Tomate camp lib. 6 8
-
Pocha blanca 8 15
-
Padrón 10
-
Italiano 6 8
-
Gernika 12
-
Hortalizas (manojo)
-
Cebolla 1 3
-
Cebolla roja 2 4
-
Zanahoria 1 4
-
Ajos frescos 2 3
-
Remolacha 1,5 2
-
Borraja 2
-
Puerros 2 4
-
Acelgas 1 3
-
Hortalizas (unidad)
-
Escarola rizada 1,2 1,5
Otro foco de atención ayer se centró en las mesa de fruta, donde destacaban las manzanas. Las jumbo de ayer llegaron a rozar los 700 gramos por unidad, lo que las hace ideales para el consumo en familia. Hubo además errezil sagarra de gran calidad, Boskoop, pera conferencia, matxakanas, higos blancos en puntos de madures excepcionales y exquisitas castañas. Había dónde elegir.
La propuesta de flor cortada de Zugasti atraía las miradas de todos los que entraban al Zerkausi desde el Triángulo, y, congregaron a muchos clientes. Las reinas fueron las San Migel Loreak, y esperan que para la semana que viene o la siguiente puedan ofrecer las 'Pilarika Loreak' que son predilección de muchos clientes. La propuesta de setas fue otro de los focos para lso que entraban por el Triángulo, con el puesto de Lasa, y para los que accedían desde la plaza Zaharra con su homólogo. Parece que los bosques locales no ofrecen demasiado hongo, y está viniendo desde el pirineo y desde Portugal. Las Ziza horis y las angulas de monte por el contrario, mostraron excelente disponibilidad. Destacó en la plaza Berdura la gran actividad de los vendedores. La fila de bolsas preparadas para la entrega en el puesto de Peña era testigo de la gran aceptación que tienen estos productores. Reciben los encargos por teléfono o Whatsapp y preparan la entrega para el sábado.
