Jon Azaldegi (Entrenador del Redline Mekanika Takex): «Nos falta fluidez ofensiva, pero soy optimista de cara al futuro»

Se ha quedado a las puertas del 'play off', pero al final no pudo entrar. A pesar de ello, el Redline Mekanika Take ha hecho una buena temporada, teniendo en cuenta que afrontaba un proceso de renovación que, según comenta su entrenador, Jon Azaldegi, puede dar sus frutos a corto plazo.

-Llegaron al último partido con opciones de entrar en el play off. Había que ganar y que Tecnum perdiera. El Take lo hizo pero el otro resultado no acompañó¿Cómo fue el partido y cómo se iban enterando de lo que hacía Tecnum?

-Nuestros rivales no se jugaban nada y aunque nosotros no hicimos nuestro mejor partido, el haber mantenido el ritmo en los entrenamientos, y el acierto en momentos puntuales, nos dio ventajas para jugar tranquilos en la mayor parte del encuentro. La web de la Federación Vasca en la que se pueden ver los resultados en directo no funcionaba y debido a eso, recurrimos a una persona que estaba viendo en directo el partido de Donostia. Para el tercer cuarto ya sabíamos que la cosa estaba complicada porque Tecnun ganaba de más de veinte puntos.

-¿Considera cumplido el objetivo con el que arrancó la temporada?

-Viendo cómo se presentaba la temporada, el objetivo se ha cumplido. Sin embargo, al principio desconocíamos que podíamos contar con Lander en la segunda parte de la competición. Por ello, en la segunda vuelta hemos intentado llegar arriba y nos ha faltado poco para ello.

-¿Cree que el equipo ha acabado en el puesto que se merecía?

-Sí, en general, hemos acabado donde nos tocaba. De los diez partidos contra los equipos de arriba, hemos ganado sólo dos. Por otra parte, de los 16 partidos contra los equipos de abajo, hemos vencido en 14. Estas cosas pasan, pero que se cumpla de manera tan marcada nos indica que nos ha faltado algo para estar arriba. En la segunda vuelta, hemos ganado todos los partidos contra los equipos que han quedado por detrás de nosotros y hemos perdido todos los partidos contra los equipos de arriba. Nada es casualidad.

-¿Se ha iniciado el proceso de renovación de la plantilla? ¿Es optimista de cara al futuro?

-Soy optimista. La mayoría de los jugadores nos ha transmitido que quieren seguir y es por ello que estamos muy contentos. Ahora tenemos que pensar en qué jugadores son el complemento bueno para aportar algo al equipo. Para ello están los júniors y el segundo equipo. Seguro que conseguimos hacer una plantilla competente. Siempre con jugadores formados en el club.

-Para la próxima temporada, la plantilla puede estar más hecha... ¿se puede optar con más garantías a la Liga EBA?

-Si hacemos el buen trabajo que hemos hecho este año para prevenir lesiones y tener a todos los jugadores disponibles, podremos estar en la lucha para subir de categoría. Este año, se quería involucrar a la plantilla júnior en el primer equipo, queríamos que fueran dando sus primeros pasos en los equipos sénior. Esto siempre viene bien pero el proceso de adaptación requiere tiempo y al mismo tiempo, hace que el trabajo no dé frutos desde el primer momento.

-¿Qué falta aún para competir a un nivel más avanzado?

-Nos falta fluidez ofensiva. Que sean más los jugadores capaces de generar ventajas en ataque y así poder mantener el ritmo anotador durante los 40 minutos. Contra los equipos de arriba, nos ha faltado muy poco para ganar. Si atacáramos mejor durante los 40 minutos, el equipo tendría muchas más opciones. Esto es muy fácil decirlo, pero nada fácil aplicarlo en cancha, claro.

-Y a nivel personal, ¿cómo ha sido su experiencia como entrenador? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué cree que ha aportado al equipo y dónde piensa que ha fallado?

-Si te soy sincero, no he disfrutado suficiente de la experiencia. Me ha faltado calma, y esto ha influido negativamente en el equipo. También es verdad que esta misma actitud, en algunos casos, me ha ayudado para empujar a los jugadores a trabajar, a mantener la intensidad en los partidos, etc. Nadie tiene la fórmula perfecta, ya que en un grupo de personas, las emociones, las relaciones sociales, el ámbito, la situación familiar de cada jugador... son factores que influyen en la dinámica del equipo. El año que viene deberé buscar más el equilibrio entre la exigencia y la calma. Me ha costado convencer a los jugadores de la forma en la que creemos tanto Mikel Lakunza (segundo entrenador) como yo, que hay que trabajar. Esto nos ha traído más de un quebradero de cabeza. Si el jugador no está convencido, apaga y vamonos.

-¿Y esto ha pasado muchas veces?

-No, no. De hecho, la mayoría de los jugadores seguirá jugando la próxima temporada y eso quiere decir que algunas cosas también se han hecho bien.

-El TAKE es un club exponente del trabajo con la cantera... ¿Es su seña de identidad?

-Así es y seguirá siendo. Y no sólo es el TAKE. Quiero animar desde aquí a todas las personas que trabajan en Tolosa para fomentar el deporte y para que muchísimos jóvenes puedan disfrutar haciendo lo que les gusta. Todos son un ejemplo. Tenemos una suerte extraordinaria de tener los clubes que tenemos en Tolosa.