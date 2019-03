«Fuimos a la aventura, allí no existía nada» Mikel Zabala, David Hernández, Pablo Dendaluze, Josu Iztueta, Jose Luis Lekuona, Aitor Ossa e Iker Iriarte, en la presentación del documental 'Arrastoan'. / FOTOS IÑIGO ROYO La presentación del documental 'Arrastoan' reunió a los antiguos y actuales miembros que viajaron a tierras laponas E. ARANDIA TOLOSA. Domingo, 24 marzo 2019, 00:43

Tolosa cierra una semana en la que además de darse cita el pasado y el presente de dos expediciones locales a tierras laponas, el documental 'Arrastoan' ha «reavivado los recuerdos» de tiempos remotos. Tras la mesa redonda del miércoles, el jueves el Leidor acogió la presentación de este nuevo trabajo sobre el último tramo de la expedición realizada hace dos años por Josu Iztueta, Pablo Dendaluze, Iker Iriarte y Aitor Ossa.

El grupo actual se reunió con varios de los miembros de la expedición del 74, formado por los tolosarras Mikel Zabala, David Hernández, Jose Luis Lekuona, el beasaindarra Jose Mari Rebollar, el donostiarra Alfredo Feliu y Antxon Bandrés, estos dos últimos ya fallecidos.

Cuentan los miembros veteranos que se trató de una aventura «romántica», donde la idea inicial era hacer la ruta de la trashumancia de los renos, desde la frontera de Finlandia con Rusia, de este a oeste, atravesando Finlandia y Noruega, y finalizando su recorrido en la zona de los fiordos de Tromsø. «La segunda razón que nos llevó a ello fue demostrar que con voluntad se pueden hacer cosas, y que personas normales y corrientes podían organizar viajes y hacer una serie de eventos sin necesidad de depender de los estados, ni de ser las grandes figuras mundiales», comienza el tolosarra David Hernández, quien filmó aquellas primeras imágenes.

Estos realizaron una travesía de alrededor de 570 kilómetros en 21 días y etapas de seis días, donde hicieron uso únicamente de la brújula, el mapa, el altímetro y su instinto. Partieron de Ivalo, y a través del bosque pasaron por el lago Inari, donde vieron la primera manada de renos; pasaron por Kilpisjarvi; Kautokeino, capital de la Laponia noruega, hasta llegar finalmente a Nordreisa.

Han pasado 45 años desde entonces, pero los recuerdos siguen intactos en sus memorias. Las condiciones climatológicas, la evolución y el factor tiempo han llevado a sus protagonistas a vivir la experiencia de distinto modo. «El cambio climático también afecta allí, dicen que ahora nieva menos y hay más sol; la temperatura mínima que tuvimos fue de -33 grados centígrados y máxima de -10 grados, pero el frío no fue un inconveniente para nosotros, no pasamos frío en ningún momento, y eso que dormíamos en tiendas de campaña que no eran de doble techo, bajo el hielo. Cuando nos encontrábamos con pequeños núcleos de lapones nos decían que habíamos tenido mucha suerte y que el invierno había sido benigno, ya que estaban acostumbrados a temperaturas de entre -45 y -48 grados, toda una novedad para nosotros», recuerda Hernández. «Eran otros tiempos, la comunicación y la organización era a base de correspondencia, lo más que existía era el telégrafo. Salimos de casa y vivimos incomunicados, cuando llegamos a Kautokeino, capital de la Laponia noruega, pudimos mandar un telegrama para avisar a nuestros familiares de que estábamos bien», añade el tolosarra.

En el 74, los tolosarras tuvieron que afrontar diferentes tramos donde las condiciones eran adversas. Hoy, en cambio, señalan que este tipo de aventuras se han convertido en excursiones. «No es ni mejor ni peor, no lo puedes criticar, ya que es la evolución y tenemos que aceptarlo tal y como es. Ahora todo está organizado y vas recorriendo etapas donde los caminos están balizados, tienes unos albergues maravillosos donde te dan de comer, tienes calor y vas sin peso. Nosotros, en cambio, fuimos a la aventura, allí no existía nada. Cuando ibas por los lagos era una maravilla porque eran suelos duros, consistentes en los que avanzabas con facilidad. Hubo días que pudimos hacer cerca de 40 kilómetros, mientras que en el bosque, al ir con botas de tipo katiuska forradas para el frío, no pudimos andar más de 7 kilómetros», detallan.

Una vez montado el documental, los tolosarras realizaron alrededor de 200 proyecciones en centros escolares y municipios de Gipuzkoa, Álava y Navarra. «Los referentes de los jóvenes de hoy quizás sean la bertsolari Maialen Lujanbio o el pelotari Iñaki Artola, pero los nuestros eran otros, y muy cercanos, que tenían en mente la horizontalidad, lugares y territorios lejanos», señala Iztueta. «Me alegra oír que hayamos sido una referencia para ellos, pero hemos tenido una actividad no para ser referencia de nadie, si no porque nos gustaba hacerla. He luchado por el conocimiento y por acercar a las personas a la montaña, porque la montaña hacía buenas personas, esa es mi teoría», añade Hernández.

Al preguntarle sobre el paisaje más conmovedor de esta experiencia, el tolosarra lo tiene claro: «El paisaje era muy igual, con lomas, abedules pequeños, siempre batidos por ventiscas, y mucho lago, pero era un paisaje al que nos acostumbramos rápido y era ameno. Pero, al bajar hacia el mar nos impactaron las montañas que teníamos a los lados, te sobrecogía un poco, era un paisaje precioso».