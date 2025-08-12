Los auroros de Tolosa, presentes en Funes

Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Una treintena de miembros de Tolosako 'Auroroak' estuvieron presentes en la localidad navarra de Funes, con motivo de la XLVII Concentración de Auroros. Una participación inmensa, con más de 2.000 asistentes representando a 75 pueblos y ciudades de diferentes puntos del Estado. Siguiendo la tradición, los tolosarras disfrutaron cantando el himno de Navarra y 'Salve Aurora María', que hicieron junto con el resto de coristas. Tras el desayuno comenzaron la kalejira por las calles del municipio, previo a la misa. Interpretaron siete u ocho canciones, todas ellas con letras adaptadas en euskera, como la aplaudida 'Salve Rociera' o 'Los Amigos', de José Luis Rodríguez, novedad este año. Desde los auroros tolosarras destacan el recibimiento y atención que todos los veranos le entrega Funes.