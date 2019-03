Astelenita luce como nunca su disfraz La comparsa degigantes de Japónregaló ayer una visitaimprovisada aTolosa. / IÑIGO ROYO El buen tiempo hizo brillar ayer los disfraces 'improvisados' de los tolosarras | Tolosa celebrará hoy una nueva edición del alarde de txarangas en la plaza López Mendizabal E. ARANDIA TOLOSA. Martes, 5 marzo 2019, 00:27

Así sí. Gracias a la resistencia de la lluvia, Tolosa vivió ayer una Astelenita de 'ensueño'. La capital del carnaval no contaba con ello, pero la música de las txarangas dio el pistolezo de salida a un día que bien por el buen tiempo, bien porque quizás algunos así lo prefieren, resultó el más variado y copioso de los últimos años. No es fácil amanecer con humor carnavalero tras la jornada del domingo, pero todo fue posible ayer gracias una vez más al espíritu de la ciudadanía. Además, el municipio contaba con el 'plus' de que su carnaval fue noticia en los informativos de la televisión griega junto con el de Río de Janeiro.

A las 11.00 horas de la mañana, las seis comparsas de tiempo libre de Tolosa e Ibarra se dieron cita como cada año en la calle Oria. Esta vez no tuvieron que pensar para decidir su paradero. Poco a poco, con 1.400 niños, niñas y jóvenes, se colocaron en 'sus puestos' para animar el ambiente del desfile.

Mientras tanto, en la mayoría de las plazas, paseos y calles se observaban pequeñas comparsas de gente que volvió a sorprender a los paseantes con su imaginación. Son cada vez más los que apuestan por crear una pequeña plataforma o accesorio móvil para poder vivir el ambiente en distintos puntos del mapa.

Es el ejemplo de la comparsa de gigantes de Japón, que tras la visita de la comparsa tolosarra el pasado verano, sorprendieron al municipio ayer con su inesperada visita y el baile que habían preparado para la ocasión, ambientado con txistu y acompañados por dos de sus gigantes particulares.

Se pudieron ver a varios Freddie Mercury perdidos por la calle micro en mano; participantes del programa televisivo GailurraXtremeIñauteriak estuvieron presentes con una edición 'especial' donde no soltaron en ningún momento su barbacoa; mientras tanto la funeraria La Palma se dedicaba a diseñar la muerte de todo aquel que se acercaba a su puesto, ofreciéndole un pack especial de ataúd a medida y esquela personalizada.

Volvieron a salir los miembros del grupo Arpegisos teniendo una vez más la bandera española vista en la parodia de «ciencia ficción, basada en hechos reales» del pasado viernes. Esta vez, en cambio, el protagonismo lo adquirían una fotografía que ilustraba la antigua segunda 'Cruz de los Caídos' del Triángulo, una actuación góspel con varias monjas y un «himno español en versión, detallaban, 'eusquérica'», que invitaba a bailar a todos los presentes.

En mitad de la carretera en la calle Rondilla se encontraba una larga cola de personas nerviosas a la espera de su próximo vuelo a Estambul, que se preparaban para una operación de injerto capilar al más estilo 'TurquishHairRepair' en Turquía de la mano de la clínica Pantene Kebab.

El Archivo, por su parte, fue el lugar escogido por los australianos AC/DC, que despidieron su gira de invierno en Tolosa con un concierto que duró todo el día y contó con mas músicos que nunca. El líder de la banda, Angus Young, no decepcionó a su público, y terminó su actuación sudoroso y una vez más descamisado.

Varias mujeres vestidas de las primeras mujeres sufragistas ponían en valor el papel de sus abuelas, y otro grupo, en cambio, aprovechó el buen tiempo para sacar la toka a la calle y organizar un pequeño campeonato con los allí presentes.

Al llegar a la plaza del Triángulo, los colores verde y rojo, que habían conseguido escapar del semáforo, ayudaban a cruzar o a parar en el paso de cebra a los paseantes, y en la calle Solana, 'aficionadas' al ganchillo y al punto sacaron sus lanas a pasear y pasaron la mañana sentadas frente al tradicional comercio de la calle al nombre de 'Olvida tus penas y saca tus trabajos'.

El fútbol femenino también estuvo presente el día ayer. Era el tercer año en el que las futbolistas zarauztarras que juegan en la Liga Vasca acudían al carnaval de Tolosa con su respectivo disfraz y 'montaje'. Vestidas de árbitro, esta vez las descubrimos dando toques al balón en mitad del Triángulo, mientras aseguraban tener los partidos que estaban cubriendo bajo control. En clave deportiva también, pero esta vez, infantil, salía desfilando a la calle el grupo 'Txalburuak' del Tolosa CF, dispuestos a competir en la Champiñones League con enormes balones de fútbol.

Última oportunidad

Hoy, martes, último día de carnaval, las carrozas y comparsas pequeñas que se pudieron ver el pasado Domingo Zaldunita y otras muchas nuevas volverán a desfilar desde primera hora de la mañana en una jornada de ambiente especialmente local.

El programa de hoy martes, contará con el tradicional alarde de txarangas a partir de las 12.00 horas, que se celebrará en la plaza López Mendizabal con las agrupaciones San Esteban, Sukalde, Arco Iris y TxapelHaundi, que en caso de mal tiempo se trasladará a la plaza Verdura. Por la tarde se realizará la última bajada de los toros, a las 19.00 habrá bailables en la plaza Verdura de la mano de las txarangas Sukalde, Kabila y San Esteban, y a partir de las 23.30 horas de la noche saldrá a la calle charanga Incansables Zaharrak, con quienes los tolosarras despedirán las fiestas.