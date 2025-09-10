Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

La asociación de personas afectadas por la fibromialgia quiere «compartir experiencias»

Tras su constitución oficial en mayo, invita a una reunión mañana viernes a todas las personas interesadas

J. GOÑI

TOLOSA.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12

Tras su constitución oficial el pasado mes de mayo, la asociación de personas afectadas por la fibromialgia de Tolosaldea invita a toda la ciudadanía interesada a una reunión mañana, viernes, a las 17.00 horas, en la pastelería Saizar, frente a Eroski en el barrio Iurre.

El objetivo es seguir dando pasos para visibilizar, sensibilizar y activar a la sociedad ante esta patología «oculta, desconocida, incapacitante y maldita», como la describe la principal promotora de la asociación, la tolosarra Mila Canseco.«Hemos creado un grupo independiente, abierto e igualitario, y cualquier propuesta que recibamos será bienvenida, siempre en sintonía y fraternidad», explica Canseco, quien también precisa que otro de los objetivos de la cita es «consensuar» las decisiones y actividades que el grupo tomará a partir de ahora y, sobre todo, lograr «el reconocimiento social» para «sentirnos amados».

«Queremos seguir presentando a la ciudadanía lo que supone esta patología que no es fácil de describir, pero necesitamos que se nos oiga, que se nos tenga en cuenta. Convivimos con el malestar, los dolores físicos, la quemazón, la incomprensión social y familiar, pero también con la sensación de no ser entendidas ni respetadas, y la duda de no haber sabido expresarnos adecuadamente».

La positividad frente a la vida es lo que le ha llevado a Mila a constituir este grupo. También reclama más investigación y fondos económicos. «En el Hospital de Donostia hay un departamento de neurociencia que está investigando mucho. Están aflorando nuevas alternativas que nos dan esperanzas», añade.

