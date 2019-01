Asier Hilario (Doctor en Geología): «Tenemos que aprender a leer los paisajes y montes» Asier Hilario protagoniza hoy la primera charla de Amalur. / DV Inaugura hoy las Jornadas Amalur de Viaje, Naturaleza y Antropología con una charla sobre el Pirineo y su geología JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 31 enero 2019, 01:13

Las Jornadas de Viaje, Naturaleza y Antropología Amalur arrancan hoy (19.30, Topic), con la esperada conferencia del geólogo Asier Hilario. Hablará de la geología del Pirineo, desde la «pasión» que, dice, le proporciona pasear por sus montes, «un lugar donde la geología», asegura, «es puro arte», «un auténtico museo que nos invita a caminar con detenimiento».

- Dice que las montañas del Pirineo son un monumento a la dinámica de la Tierra ¿Cómo lo podríamos explicar de un modo sencillo?

- La cima de Monte Perdido tiene 3.355 metros de altura; es la montaña caliza más alta de Europa. En su cumbre podemos encontrar fósiles marinos que nos indican que alguna vez esas rocas se formaron debajo del mar. No se me ocurre una manera mejor de visualizar que vivimos en un planeta vivo y dinámico donde los paisajes y las geografías cambian. Es sólo cuestión de tiempo. Nosotros acabamos de llegar.

- Usted suele decir que hay que aprender a mirar los montes mientras ascendemos a sus cumbres... ¿Pero cómo se aprende esto?

- No mirar las montañas buscando algo más, es como pasear por un museo con los ojos vendados. Las montañas nos permiten entender su arquitectura en tres dimensiones. ¿Por qué están ahí? Mirar con ojos geológicos es comprender que lo que vemos en la actualidad es sólo una fotografía de una secuencia muy larga de paisajes que preceden al actual. Por citar solamente el último: caminando por el Pirineo podemos visualizar enormes masas de hielo de 300 metros de espesor y varios kilómetros de recorrido que se descolgaban de nuestras montañas y ocupaban los valles por los que caminamos hoy. El paisaje del Pirineo es una obra de arte formada por trazos, colores y texturas bien organizadas en el espacio. Nada es fruto del azar. No es complicado verlo, solamente hacen falta dos cosas: algunos conocimientos básicos de geología y sobre todo curiosidad, mucha curiosidad.

- El auge de las carreras de montaña, la celeridad y prisa por correr y hacer cumbre... ¿no van en contra de este gusto por mirar con detenimiento el paisaje que nos rodea?

- Son dos maneras completamente diferentes de entender la montaña, pero pueden ser complementarias. Yo puedo estar dos horas contemplando e intentando descifrar un paisaje sin hacer cima, y sin embargo, disfruto también corriendo por las alturas. Las dos actividades me conectan con la montaña. Eso es lo importante. Lo que sí me preocupa más es la falta de cultura. La montaña se vende muy a menudo como un producto turístico al uso, sin tener en cuenta que se trata de un entorno muy especial donde existen unas normas básicas de funcionamiento que mucha gente desconoce. Ejemplo: los apilamientos inútiles de piedras en las cumbres y las pintadas en los refugios. Falta cultura de montaña. Falta conocimiento. Falta respeto. Frente a esto, la velocidad a la que un korrikalari pueda subir a cumbre me parece anecdótico.

- Entiendo que lo que propone, realmente, es hacer una lectura del paisaje y los montes...

- En efecto. Se trata de leer, de identificar los elementos en el paisaje, de ponerlos en orden, de ver cómo se relacionan y de buscar una explicación.

- ¿Y cómo se hace esta lectura?

- Tiene dos partes. La primera ha de ser objetiva, basada en criterios científicos, y la segunda puede ser más personal. Una de las cosas que más me gusta de la geología es que dos más dos no siempre son cuatro. Nadie de nosotros estuvo en el Cretácico para poder contarlo. Vamos a jugar con la imaginación. Vamos a intercambiar opiniones. No soy amigo de la verdad absoluta.

- Usted es conocido por su intensa relación con el flysch y sus conocimientos del mismo. Dice que es como 'un libro del tiempo'. Supongo que en Pirineos podremos aplicar la misma fórmula.

- El flysch de nuestra costa es un referente mundial para la ciencia. Gracias a él sabemos muchas cosas, por ejemplo cómo puede reaccionar nuestro planeta si seguimos calentándolo al ritmo que llevamos. La historia se repite. El flysch pertenece geológicamente a los Pirineos, pero es solamente una de las piezas del gran puzzle. Cuando un geólogo mira los Pirineos, está viendo un mundo infinito de posibilidades. 500 millones de años de historia a nuestro alcance. Una historia de mil historias.

- Me asombra cómo en sus entrevistas se refiere a la geología cómo algo pasional, cuando tiene fama de ser una ciencia árida y prolija...

- Intento ponerle ganas y buen gusto a lo que hago. Hay muchos factores que permiten explicar la falta de cultura geológica en la sociedad. Esto no es así en todos los países, pero éste no es el momento para profundizar en este tema. Vamos a olvidarnos de la palabra geología y vamos a pensar en grandes destinos turísticos que nos gustaría visitar: El Gran Cañón, Islandia, El perito Moreno, Iguazú... ¡esos lugares son pura geología! El Teide tiene más visitas anualmente que la Alhambra y el Museo del Prado juntos. Nos gusta la geología. Estoy convencido. Es cuestión de acertar con el lenguaje.

- Parece que se siente más un geólogo filosófico que científico...

- Me gusta entender las cosas desde la ciencia, tal y como son, pero una vez conseguido esto, me interesa más la derivada filosófica de la geología. Decía Platón que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Es exactamente eso. Eso es la geología, la posibilidad de entender científicamente que lo que vemos es sólo un instante móvil de una historia casi eterna. Que nosotros acabamos de llegar. Que el ser humano ocupa una parte insignificante de la historia de la Tierra, pero que sin embargo, ha sido capaz de alterar el sistema con rotundidad. La geología te da un contexto. Si seguimos así no seremos la primera especie en la historia en generar una gran colapso ambiental, pero si la única que lo habrá hecho de manera consciente.

- Una pregunta personal... Supongo que le hará especial ilusión hablar sobre geología en Tolosa...

- Soy tolosarra, vivo en Tolosa y ejerzo de tolosarra. Me gusta mi pueblo y estoy convencido de que tiene mucho que ver con esta entrevista. Soy geólogo porque me gustan las montañas y eso es una consecuencia directa de la situación geográfica, la afición a la montaña y la cantidad de conferenciantes de lujo que hemos podido escuchar en este pueblo. Me acuerdo especialmente del día en que conocí al gran Eduardo Martínez de Pisón en los bajos de la casa de cultura, hace casi 20 años. Lo tuve claro. Yo quería dedicarme a algo de lo que hacía aquel hombre. Hoy soy yo quien viaja por el mundo leyendo paisajes, conociendo gente y contando historias. No tengo más que palabras de agradecimiento. Pocas cosas me pueden hacer más ilusión que dar esta charla en mi pueblo. El círculo se cierra.