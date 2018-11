Asier Garagarza (Fotógrafo): «Una fotografía será buena si algo te remueve cuando la miras» Asier Garagarza, junto a una de sus fotografías, en una exposición en el palacio Aranburu. / IÑIGO ROYO Acaba de lograr su máximo reconocimiento en el Congreso de la Federación Española de la Fotografía, con su serie 'Paisaje onírico' JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:59

El fotógrafo tolosarra Asier Garagarza acaba de lograr su máximo reconocimiento en el XXXII Congreso de la Confederación Española de Fotografía, que se ha celebrado en Asturias. El jurado valoró su serie fotográfica 'Paisaje onírico', que resume a la perfección el estilo 'minimalista', un tanto solitario, del que hace gala este tolosarra que ha recibido numerosos galardones, pero que no quiere dedicarse profesionalmente a la fotografía porque «dejaría de ser un disfrute y tendría que hacer lo que otros quieren», dice.

-Suele definirse como un fotógrafo minimalista. ¿A qué se refiere exactamente?

-La fotografía minimalista se caracteriza por su extrema simplicidad. Todo un reto para los fotógrafos, porque se trata de buscar la sencillez en cualquier tipo de escena, pero siempre tratando de contar algo, una historia o un tema subyacente 'menos es más'.

-...Lo complicado de la sencillez.

-Eso es. Hacer fotografía minimalista no es nada sencillo, porque contar una historia a partir de una imagen, usando muy pocos elementos, resulta una tarea difícil.

-¿Qué cree que ha valorado el jurado en la serie premiada?

- La serie que presenté está basada en fotografía de paisajes de mi entorno, trasladados a mi punto de vista personal, a lo que siento y veo: paisajes de ensueño, paisajes que nos gustaría captar y sentirnos dentro de ellos, tratando de llevar al espectador al escenario que yo estoy viviendo en ese momento. El formato elegido es el cuadrado, que es con el que mejor y más cómodo me siento, por el equilibrio y armonía que ayuda a trasmitir. En cuanto a a la valoración del jurado, es algo personal. La serie de diez fotos presentada cuenta una historia y a partir de ese punto, las emociones, técnica, presentación, curriculum... Todo ello va sumando.

-Creo que tenía rivales de altura, fotógrafos de gran prestigio...

-Los otros dos candidatos que llegaron a la final eran la andaluza Katy Gómez Catalina, una fotógrafa que ha ganado este año el premio Sony Awards como mejor fotógrafa española, y el ceutí afincado en Londres Nour Eddine El Goumari, director de cine y el fotógrafo de mayor reconocimiento en el mundo árabe 2017. Y en la primera ronda estaba José Benito Ruiz gran fotógrafo de naturaleza conocido a nivel mundial por su gran trayectoria. También Andreu Noguero, considerado el mejor fotógrafo del año en la federación catalana de fotografía. No pasaron la ronda. A todos ellos los admiro por sus excelentes trabajos, pero sobre todo por sus trayectorias.

-Para captar la imagen que busca, emplea a veces mucho tiempo de preparación...¿Qué siente al lograr plasmar el instante deseado?

- Para mí, la fotografía es un sentimiento. Casi siempre realizo fotografías solo, empapándome del entorno para ver, sentir y transmitir todo aquello que quiero plasmar en la instantánea. Cuando lo logro, la emoción es inmensa. Es un 'chute' de adrenalina para poder continuar buscando esas imágenes que me gusta plasmar.

-Ha logrado muchos premios y reconocimientos en la fotografía... Me sorprende que no se dedique profesionalmente a ello...

-Ni me lo planteo. Me han llegado propuestas de agencias y galerías para trabajar con ellos, pero no estoy en ese punto. Si fuera un trabajo dejaría de ser un disfrute, porque tendría que hacer lo que los demás quieren, y no lo que yo quiero.

-Sus fotografías son bellas y estéticas... Sin embargo, hay fotógrafos que optan por otros planteamientos en sus exposiciones, que no buscan tanto esa belleza como una reflexión global artística, con imágenes que incluso pueden resultar hasta feas...¿Qué opina? ¿Alguna vez se ha planteado explorar otros caminos o tiene clara su idea de lo que debe ser la fotografía?

-El tipo de fotógrafo que cada uno quiere ser está en cada persona. La fotografía tiene muchos caminos y ninguno de ellos es mejor o peor. Todas las alternativas son válidas. Lo importante es que cada cual se sienta cómodo haciendo lo que hace y disfrute con ello. Todos los estilos tienen una cosa en común, y es que todos cuentan una historia de una u otra manera. Mi estilo fotográfico está definido, pero nunca cierro las puertas a otros diferentes, ya que los fotógrafos estamos en una contínua línea de aprendizaje y así debe de ser. Todos los días se aprende algo nuevo que pueda aportar o suplementar a lo que ya tenemos.

-¿Se puede decir, ante una fotografía, que es buena o mala, o esta pregunta no tiene razón de ser?

-Una fotografía siempre será buena cuando, nada más verla, te remueva algo dentro de ti y te haga pensar. La frase de una imagen vale más que mil palabras es un ejemplo.

-¿No le parece que sus fotografías transmiten soledad, incluso tienen un punto de tristeza y melancolía?

-No sé, la verdad que lo que me han dicho muchas veces es que transmiten paz. Supongo que depende del estado de ánimo de las personas...Pero sí, en algunas de mis fotos trato de dar ese mensaje, no en todas. La dureza de la vida...

-Suele optar más por el blanco y negro en vez del color...

-Mi preferencia es el blanco y negro. El color es más difícil de armonizar y puede causar distracción, según en qué fotografía. Todo depende del tipo de fotografía que cada uno realiza. El blanco y negro comunica mejor las emociones y sentimientos. Tiene un aire de nostalgia, misticismo e intemporalidad. Dando valor a la composición a través de sus aspectos: contraste, formas, encuadres y texturas.

-Es miembro de Targazki. ¿Qué objetivos y proyectos tiene ahora esta asociación fotográfica?

-Creo que la asociación debe crecer más, haciendo participes a todos los integrantes. Para poder crecer, es importante motivar y premiar la labor realizada en la asociación. De esta manera, todos avanzaremos y creceremos juntos. Ahora mismo, estamos inmersos en un proyecto de una exposición colectiva, con otra asociación de Tafalla, que se expondrá a partir del 15 de diciembre. ¿Objetivos? Disfrutar de lo que hacemos en cada momento. También considero que es importante que se realicen talleres de formación y de información, dirigidos a toda aquella persona que quiera formar parte de la asociación.