Arizti y Trapagaran, rivales en Usabal para los equipos de basket y balonmano En fútbol, el Tolosa CF de División de Honor Regional y el Euskal Liga tienen difíciles salidas a Oiartzun y Erandio J. GOÑI Sábado, 2 marzo 2019, 00:48

En pleno Sábado Regular, Usabal acoge dos importantes partidos para nuestros equipos principales masculinos de basket y balonmano. También hay interesantes partidos de pelota en el Beotibar. En fútbol, el División de Honor Regional y el Euskal Liga tratarán de 'rascar' en sus salidas.

Tolosa CF Eskubaloia

El Tolosa CF Eskubaloia vuelve a jugar su segundo partido consecutivo en Usabal y recibe la visita del Trapagaran (18.00). Los urdiñas lograron el pasado sábado una sufridísima victoria ante un rival directo, el Ereintza, y tienen a 'tiro de piedra' su clasificación para la fase de ascenso.

El Tolosa CF ganó por la mínima (26-25), pero al descanso, nadie hacía presagiar una victoria con apuros. Los urdiñas llegaron con una diferencia de +5 y fueron muy superiores a los de Errenteria, pero en la segunda parte, estos le echaron casta, tuvieron más acierto y poco a poco fueron recortando hasta empatar a 25 a falta de un minuto. Afortunadamente, el Tolosa CF marcó el gol de la victoria tras una decisión equivocada del equipo rival -una falta de tarjeta roja sin sentido- que propició el lanzamiento de una pena máxima que fue determinante porque Arratibel no falló.

En la primera mitad, la intensidad defensiva urdiña más la gran actuación de Aitor Ibarguren en portería (48% eficacia) hizo que el Tolosa CF pudiese correr y conseguir goles fáciles en contraataque. En la segunda mitad, los visitantes cambiaron de táctica y les salió bien. «Consiguieron goles de saque rápido y contraataque, mejoraron las estadísticas de su portero, y eso nos lastró por las pérdidas en algunos lanzamientos y no pudimos mantener la ventaja», reconoce el entrenador, Alex Nogués. «Nos quedó un regusto amargo por que llegamos a los últimos cinco minutos ganando de tres y nos consiguieron empatar, eso hay que analizarlo», señala el míster.

Con esta victoria, el Tolosa CF aventaja al Ereintza en seis puntos más golaverage. «Ahora podemos mirar de frente a Anaitasuna y jugarnos el campeonato con ellos», dice Nogués. En cuanto al partido de hoy, «será complicado, pero jugamos en Usabal y eso nos debe dar un empujón», concluye el entrenador.

Tolosa CF fútbol

El Tolosa CF de División de Honor Regional tiene hoy una nueva oportunidad de rascar puntos con respecto a Anaitasuna y Eibar. Los urdiñas juegan en Oiartzun (16.15) ante un buen rival, pero irregular en las últimas jornadas en su campo. El Anaita tiene una salida más difícil en Mutriku. En cuanto al Euskal Liga Femenina, juega en Erandio ante el Betiko Neskak (16.45). Salida complicada teniendo en cuenta los carnavales. Pero el equipo intentará afrontar el partido con intensidad para así poder superar al rival y encarar luego con moral la visita del Arratia.

Pelota

Aurrera-Tolosa Pilota Elkartea Kartelera. Gaur, Beotibar, Gipuzkoako Errendimendua Eskuz Binaka Alebinak: Aurrera Tolosa 1 Intza 1: Altuna Insausti Lopetegui-Rojo. Gipuzkoa Errendimendua Eskuz Binaka Infantilak 1 Mail Aurrera-Tolosa2 Intza: Dorronsoro-Guibelalde Arozena-Urdanpilleta. 17:.00an final erdia. Euskal Liga Eskuz Binaka Jubenilak: Aurrera-Tolosa A Oberena; Altuna-Etxeberria Oskoz-Ganboa. Aurrera-Tolosako jokalariek, beste Final Erdira iritxi dira. Gaur martxoak 2 arratsaldeko 16.00 tan, Azpeitiko Frontoi Txiki, frontoian, Euskal Ligako Eskuz Binakako Kadeteak

Ilumpe Aurrera-Tolosa Egiguren-Elosegui Amiano-Sudupe.

Redline Mekanika Take

Tras caer en Donostia ante el Atletico SS (74-67), el Redline Mekanika Take recibe hoy la visita del Arizti (16.00, Usabal). Lo cierto es que el Take tuvo opciones de ganar y de hecho, fue por delante hasta llegar al último cuarto. Pero los altibajos del equipo -una metáfora de lo que está siendo la temporada- pasaron factura al final. «Perdimos muchos balones y la ventaja que habíamos logrado al principio se fue menguando», comenta el entrenador, Jon Azaldegi. «Fue un partido intenso y trabado. Nos acabaron haciendo daño con la rapidez de su juego en ataque. Aunque no fue nuestro mejor partido, fue un choque peleado y tuvimos nuestras opciones para no regresar de vacío».

En cuanto al rival de esta tarde, el Arizti, Azaldegi comenta que es un equipo «muy agresivo» en defensa. «Tienen variantes en su juego y son rápidos en ataque. Si nos amoldamos a su ritmo tendremos opciones», asegura el míster.