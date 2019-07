Ariane Núñez (Nutricionista): «Las verduras tendrían que ser la base de nuestra alimentación» Ariane Núñez, nutricionista de la Asunción. / DV Ofrecerá hoy junto al cardiólogo Luis Sollet y el cocinero Roberto Ruiz una charla-taller sobre cocina saludable y factores de riesgo cardiovascular E. ARANDIA TOLOSA. Jueves, 11 julio 2019, 00:28

El Tinglado acogerá esta tarde (18.00 horas) la cuarta y última sesión de la campaña Osasuna Kalean, 'Nutre tu salud', organizadas por Asunción Klinika. En esta ocasión, el doctor Luis Sollet, cardiólogo, Roberto Ruiz, cocinero de Hika Txakolindegia, y Ariane Núñez, nutricionista, hablarán sobre la importancia de una buena nutrición para prevenir los factores de riesgo cardiovascular. La sesión de hoy, abierta a toda la ciudadanía, incluirá un 'showcooking' en directo a cargo del cocinero Roberto Ruiz con un menú saludable que los asistentes podrán degustar posteriormente.

-Hoy tendrá lugar la charla 'Nutre tu salud'. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra nutrición?

Hoy A partir de las 18.00 horas en el Tinglado, organizada por la Clínica de la Asunción, charla-taller 'Cocina saludable y factores de riesgo cardiovascular'. Ariane Núñez (nutricionista), Luis Sollet (cardiólogo) y Roberto Ruiz (Hika Txakolidengia). Osasuna Kalean Campaña de Asuncion Klinika que trata de acercar la salud a la calle. Darles a las conferencias de especialistas un aire más dinámico y cercano y, a la vez, conseguir el objetivo de educar e informar a la gente sobre hábitos de vida saludables o temas médicos que afectan en el día día a muchas personas.

-Llevar una alimentación saludable puede ayudar a prevenir y reducir el riesgo cardiovascular, de los cuales algunos son modificables: la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia son algunos de los ejemplos.

«Yo siempre recomiendo utilizar el producto local y de temporada»«Las verduras solo se incluyen en una de las comidas principales y en cantidades mínimas»

-La obesidad es otro de los factores de riesgo modificables relacionados con la alimentación...

-A día de hoy, la obesidad ha sufrido un aumento porque nuestras vidas han cambiado. Cada vez comemos más productos ultraprocesados, que llevan muchas grasas vegetales de mala calidad, y una barbaridad de azúcar. Además, cada vez tenemos menos tiempo y hemos dejado de lado hacer ejercicio. Esos dos factores nos hacen aumentar de peso.

-¿Qué convierte a la obesidad en un factor de riesgo?

-Una mala alimentación aumenta la resistencia a la insulina, y captamos más grasa. Con ello aumenta el colesterol y al oprimir los vasos sanguíneos aumenta la presión sanguínea. En un momento, con la obesidad podemos tener hipertensión, diabetes, e hipercolesterolemia, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como el ictus o el infarto.

-¿Qué pasos podemos seguir para reducir esos factores?

-Lo primero, dejar de consumir productos como la bollería, los que vienen preparados de antemano o helados que no sean caseros. Los alimentos que lleven grasa de mala calidad y mucho azúcar, nos harán aumentar de peso. Hay que dejar de lado esos alimentos, e incluir más verduras y frutas. A día de hoy no llegamos a las tres piezas de fruta diarias, y la verdura solo se incluye en una de las comidas principales. Muchas veces, en cantidades mínimas, cuando tendrían que ser la base de nuestra alimentación.

-¿Cuál sería la base de una buena alimentación?

-Además de las frutas y las verduras, debemos priorizar las legumbres, que ayudan a regular el colesterol. También deberíamos priorizar los cereales integrales, como la avena, que podríamos incluirla en el desayuno junto a un yogur. ¡Sin azúcar, claro! Después, tendríamos que meter el pescado el azul, y entre las carnes, las carnes magras como el pollo. El embutido debería estar prohibido.

-A la gente le cuesta combinar alimentos, y tira por lo fácil...¿Cómo se puede cambiar esa mentalidad?

-Es importante. Por ejemplo, tenemos costumbre de comer la legumbre como primer plato, y desde mi punto de vista debería ser el segundo. De primero tendríamos que incluir una ensalada, o verduras cocidas. Y después deberíamos meter la legumbre -con verdura, mejor- como segundo plato. Cuando comemos carne o pescado, por lo menos la mitad del plato debería llevar verdura. Comemos demasiada carne.

-¿En la charla del hoy utilizarán productos autóctonos. ¿Qué importancia tienen?

-Exactamente. Lo primero, utilizar productos autóctonos aumenta el consumo local, y hace que los agricultores locales se lleven su pellizco. Por otra parte, es más barato. Además, las frutas y las verduras de temporada saben muchísimo mejor. No tiene nada que ver un tomate en invierno, cuando no tiene nada de sabor, que ahora que está de temporada. Yo siempre recomiendo utilizar el producto local y de temporada.

-¿En verano descuidamos nuestra dieta, lo que aumenta el riesgo cardiovascular?

-Bastante. Intentamos cuidamos los meses anteriores, para perder kilos, y en agosto nos saltamos toda nuestra alimentación y no nos ejercitamos nada. Consumimos productos que no debemos y nos olvidamos de las legumbres y de las verduras, cuando es tan fácil incluir la verdura cuando hace calor. Entiendo que unas lentejas no apetezcan mucho, pero es fácil preparar una ensalada y añadir un poco de garbanzo, que se puede comer fresco. Así, se priorizan las legumbres y las verduras.

-La excusa es esa, que no apetece...

-A día de hoy está de moda consumir productos como el humus. Se puede llevar a cualquier sitio, y se puede tomar con palitos de zanahoria, por ejemplo. Incluso se puede preparar un bocadillo con pan de buena calidad y llevarlo a la playa. Pensando un poco es fácil comer saludablemente.