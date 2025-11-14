Una apuesta por la convivencia positiva

En Herrikide ikastetxea llevan más de veinte años intentando resolver de forma pacífica los conflictos que pueden surgir en las aulas. Lo hacen a través ... de un programa pionero llamado Kide, que ya ha recibido varios reconocimientos, que se enriquece en cada curso, y cuyos fundamentos a favor de la convivencia positiva también se trasladan al exterior.

Esta estrategia se lleva a cabo en una jornada específica en la que el colegio intenta colaborar con distintas entidades, «con objeto de contribuir a la transformación y mejora de la sociedad», según indican desde el equipo pedagógico del centro escolar tolosarra. La décimotercera edición de esta jornada se desarrollará el próximo día 26 de noviembre, en las instalaciones del club de remo, en el Tinglado. Es un acto abierto a todas las personas interesadas, y el horario será de 10.00 a 12.30. Hay que reservar plaza llamando al 943651027.

En Herrikide, cuando dos alumnos tienen alguna discusión saben lo que tienen que hacer sin que el conflicto estalle. Para ello cuentan con diversos cauces: los 'adostokiak' (rincón del consenso), el servicio de mediación escolar (infantil y primaria), el programa de 'alumnos ayudantes mediadores' (secundaria), o el cyberkide (para casos de acoso en la red). Por eso, si no consiguen arreglarse entre ellos, piden ayuda a dos compañeros que ejercen como mediadores. Si tampoco llegan a una solución, recurren a la ayuda de los profesores dedicados a la resolución de conflictos

«Es un proceso que ya lleva más de veinte años y que continuamos desarrollando puesto que los resultados obtenidos nos animan a ello», asegura el director del centro, Joseba Antxustegietxarte. Por eso, conscientes de que la escuela es un importante agente de transformación social, desde Herrikide desean compartir y difundir este programa eminentemente preventivo puesto que «día a día, y en distintos ámbitos de la vida, se está sintiendo la necesidad de herramientas que posibiliten el entendimiento entre diferentes para llegar a acuerdos».

De ahí que todos los años, el colegio tolosarra organice un evento donde se comparten experiencias relacionadas con la promoción de la convivencia positiva. El año pasado, por ejemplo, fue en Gure Zirkua y en esta ocasión será en las instalaciones del Tak-Oria, en colaboración con el propio club de remo. Herrikide quiere poner de manifiesto la 'danza' del remo y la convivencia: «ritmo y equilibrio, esfuerzo, necesidad de remar todos en la misma dirección, con un claro patrón que es el cuidado mutuo», exponen en el equipo de orientación del centro.

En esta Jornada de Convivencia Positiva, Herrikide explicará la síntesis de su programa y repartirá diplomas y pañoletas a los miembros de los diferentes equipos de mediación, alumnos ayudantes-mediadores y cyberkides.

«En el colegio tenemos totalmente interiorizado esta apuesta por la convivencia positiva, es una estrategia transversal, está impregnada en los horarios, en las aulas, en los profesores. Es un programa potente y reconocido. Hemos sido pioneros y nuestro trabajo es reconocido, porque incluso nuestros trabajadores han dado cursos formativos», enfatiza el director de Herrikide.

Según explican los responsables del colegio, el objetivo del programa «no es la desaparición del conflicto, sino su detección en las fases más tempranas. Pretende intervenir en su resolución con el fin de evitar que se compliquen y se conviertan incluso en situaciones graves como el acoso escolar».

La fórmula del programa Kide parece sencilla, pero detrás de él hay mucho trabajo. Aplicarlo a la sociedad tan crispada y conflictiva podría ser una solución de entendimiento mutuo entre partes enfrentadas. Porque su esencia es que, si surge un conflicto, hay que sentarse a dialogar e intentar darle una salida. Es, simplemente, saber que lo importante no es quién lleva la razón, si no cómo le ha hecho sentir el desacuerdo al otro, y cómo van a hacer para resolverlo.