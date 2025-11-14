Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Jornada de Convivencia Positiva se ha desarrollado en varios lugares, como en Gure Zirkua y dentro de pocos días en la sede del club de remo.
Tolosa

Una apuesta por la convivencia positiva

Herrikide ya prepara una nueva edición de su 'jornada' para mostrar fuera del centro las virtudes de su programa para evitar los conflictos

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:07

En Herrikide ikastetxea llevan más de veinte años intentando resolver de forma pacífica los conflictos que pueden surgir en las aulas. Lo hacen a través ... de un programa pionero llamado Kide, que ya ha recibido varios reconocimientos, que se enriquece en cada curso, y cuyos fundamentos a favor de la convivencia positiva también se trasladan al exterior.

