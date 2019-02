Antxon, un homenaje entre amigos La alcaldesa, Olatz Peon, aparece aquí entregando un bordón de sanjuanes a Antxon Elósegui, durante el acto de homenaje celebrado ayer. / FOTOS IÑIGO ROYO Emotivo, sencillo y sincero acto de agradecimiento a Antxon Elósegui | JUANMA GOÑI Domingo, 17 febrero 2019, 00:55

'Trabaja como si fueras a vivir siempre, y diviértete como si fueras a morir mañana'. Ésta es una de las muchas frases con las que Antxon Elósegui 'obsequia' a sus amigos, y resume a la perfección el espíritu del homenaje que le tributaron ayer en el ayuntamiento. Él quería que fuese algo sencillo, una reunión entre amigos, y así resultó ser. No podía ser de otra manera, tratrándose de una persona que concita tantas unanimidades.

Un salón de plenos abarrotado como nunca, la música de la txaranga del Kabila, las piezas de los txistularis, las intervenciones sentidas de la alcaldesa y los concejales de todos los partidos políticos, las cariñosas palabras que le dedicaron los amigos que intervinieron en el acto... Todo ayudó a crear una atmósfera propicia para que Antxon Elósegui viviera un gran día y sintiera todo lo que se le quiere, y todo lo que se aprende junto a él.

La alcaldesa, Olatz Peon, destacó del homenajeado su «labor callada anónima, muchas veces desconocida», así como su capacidad de «saber tejer complicidades por encima de ideologías», además de su «tesón, pasión y amor por Tolosa». Ibai Iriarte le agradeció por la «ilusión y utopía» que propiciaron la creación del CIT, posibilitando que Tolosa sea hoy un referente cultural. Cristian Fernández aludió a su espíritu incansable, a su cercanía y al hecho de «que sea un referente para nosotros».

Agradeció a sus amigos y a su familia «por haberme aguantado» y se emocionó al recordar a los ausentes

Amigos como Mitxel Ezquiaga, Ricardo Ugarte y Javier Busto desgranaron con tino y cariño diferentes facetas y anécdotas de Antxon, cuya vida resumió a la perfección otro amigo, Mitxel Perales, en una detallada biografía en la que no faltaron las pinceladas al Elósegui emprendedor, generoso, dinamizador, amigo, hombre de humor, también de genio...

Testimonios grabados de José Antonio Sanz Alfaro, Manuel Caballero y Ainhoa Arteta brindaron otros momentos señalados y simpáticos del homenaje. El 'te quiero mucho y lo sabes' de la soprano tolosarra emocionó al protagonista, que quizás para contener tantas emociones, complementó su elegante traje con unas gafas negras de las que apenas se desprendió.

Nisa Goiburu le regaló un cuadro y un tilo. Fue otro instante señalado de la mañana. La artista plasmó el Antxon torero y glosó en un emotivo texto muchas de sus características, como su espíritu conciliador, y el hecho de que sea una persona que «hace encuentros de los desencuentros».

La alcaldesa, Olatz Peon, le regaló, como agradecimiento, el bordón de sanjuanes, con el acompañamiento de la melodía del txistu y el baile del 'agurra'.

Entonces tomó la palabra Antxon Elósegui, que mantuvo el tipo, y sólo se emocionó cuando se acordó de los amigos no presentes («la vida es efímera», dijo). Su discurso se resumió en tres tercios, siguiendo la simbología taurina. El primero estuvo dedicado a los amigos que compartieron con él tantos proyectos «en los que -dijo-, nos implicamos y sacamos adelante». «Si yo he podido tener algún mérito -añadió-, ha sido el de formar equipos con personas muy generosas, con capacidad de gestión y sensibilidad por la cultura».

En el segundo 'tercio' habló de Tolosa y de la creación del CIT. «Pensamos que podíamos aprovechar la capacidad y sensibilidad que tienen los tolosarras con el carnaval, extendiendo esa fuerza creativa a lo largo de todo el año, con ideas y proyectos que sirvieran a nuestro pueblo para crecer en todos los aspectos culturales y socieconómicos».

En el último 'tercio' de su discurso, Antxon valoró el apoyo de su familia, en especial de su mujer, Maritxu. «Tengo que daros las gracias a todos por haberme soportado», dijo entre risas.

Así acabó el acto de homenaje, tan sencillo como sincero. Y que se alargó al final porque Antxon no podía abandonar la sala sin agradecer a todos los presentes que se le iban acercando y querían saludarle.

Un apunte personal para acabar. A la hora de ponerme a escribir, no sabía cómo arrancar la crónica. Entonces he sentido que el propio Antxon Elósegui me decía: «Goñi, ¡apunta!», y yo he tratado de cumplir lo que me ha pedido.