Antxon Elósegui (Empresario, promotor de actividades y fundador del CIT): «Siempre he tenido una actitud positiva para creer y crear cosas»
Mañana recibe un homenaje del Ayuntamiento en reconocimiento a su trayectoria, al que se han sumado muchos amigos

Incansable gestor de actividades culturales, festivas y sociales a lo largo de toda su vida, fundador del CIT, impulsor de todo tipo de iniciativas, promotor de utopías, empresario taurino....Antxon Elosegui (Tolosa, 1932) es, ante todo, un espíritu independiente que sigue manteniendo intacta su capacidad de ilusionar. Es, sin duda, una figura clave en la historia reciente de Tolosa, sin haber estado nunca situado en la primera fila mediática. Mañana, sábado, a las doce del mediodía, en el salón de Plenos Antxon recibirá un homenaje del Ayuntamiento, al que se han sumado muchos amigos que intervendrán en el acto.

- Un homenaje a toda una trayectoria. Sólo se suelen hacer a título póstumo o cuando alguien está muy enfermo...

-Ja, ja, ja. Pues yo calculo que me quedan quince años en plenitud, hasta pasar los cien. Y no quiero parar. Tengo en mente un gran proyecto para Tolosa que me gustaría ver convertido en realidad, aunque de momento, mejor no desvelar nada.

- ¿Cómo recibió la noticia de que el Ayuntamiento le quería hacer un homenaje?

- Cuando me lo planteó la alcaldesa lo primero que le dije es que no quería 'harrokeris' ni nada que no suscitase una unanimidad. Le dije que tenía que ser algo natural, sencillo, con participación de gente del pueblo. La alcaldesa me ratificó que existía consenso total en el seno del Ayuntamiento. Ibai Iriarte me llamó personalmente para confimarlo. Tanto desde el PNV, como EH Bildu y el PSE, los partidos con representación en el Ayuntamiento, me expresaron su adhesión al acto y yo quiero agradecérselo personalmente a Olatz, Ibai y Cristian.

-¿No piensa que algo habrá hecho bien para que todos estén de acuerdo en homenajearle?

- Más que 'yo' he hecho, tengo que decir que 'nosotros' hemos hecho. Esta matización me parece importante. Para mí, el mayor mérito que puedo tener es el de haber formado equipos de personas que han tenido siempre sensibilidad, cultura, y amor al pueblo; ha sido un lujo haber convivido con ellas. Me acuerdo especialmente del primer equipo del CIT, que tuvo que sacar adelante el proyecto en una época muy dura. Eran años convulsos, de conflictos permanentes. Había que tener mucha fe y confianza para hacer cosas positivas, para realizar programas y proyectos que posibilitaran la convivencia y emitieran hacia el exterior un mensaje de amor por nuestra cultura. Hay que tener en cuenta que en aquellos años resultaba muy difícil sacar programas adelante. Todo estaba controlado por el Régimen, todo requería de la obtención de permisos. Era muy difícil que hubiera actividades... También debo decir que con el paso de los años años se fue incorporando gente muy valiosa que enriqueció la labor del equipo.

- Siempre ha sido independiente. ¿Nunca ha sentido la tentación de formar parte de alguna institución u organismo oficial?

-Nunca he estado afiliado a ningún partido político, porque entendí que no hacía falta tener un carnet para trabajar en positivo por el pueblo. Esto lo vi claramente en el momento de la fundación del CIT. Me fijé en cómo funcionaban en Francia movimientos populares independientes que inspiraron la creación de nuestro Centro.

- ¿Y qué tal se ha llevado con las instituciones, con los alcaldes, con los políticos?

-Con unos me he llevado mejor, con otros peor... pero, en cualquier caso, el amor y el cariño por sacar adelante cosas a favor del pueblo han sido la guía que ha hecho salvar las situaciones en las que no había buenos entendimientos personales con la Administración.

- ¿Cómo ve la Tolosa de hoy?

-No cabe duda de que Tolosa tiene una gran riqueza en todo lo referente a su movimiento social, festivo y cultural. En este momento, se celebran muchas actividades. No dudo de que sean valiosas, pero me pregunto si no son demasiadas. A mí personalmente me gustaría que fueran más importantes, más señaladas, más singulares... aunque haya menos. Tenemos una gran riqueza en Tolosa, hay mucha capacidad de gestión, de generar actividades. Debemos aprovechar esta fuerza motora para impulsar algo fuerte, señalado, distinto. Tenemos un buen ejemplo en nuestros antepasados, que fueron capaces, por iniciativa privada, de crear el estadio Berazubi, la plaza de toros, o el frontón Beotibar.

- Alguna vez le he oído decir que Tolosa no puede vivir sólo de tener y ofrecer servicios, ferias y cultura...

-Echo en falta más industria en Tolosa. Se dice que no contamos con espacios para que se instalen grandes empresas, pero tendríamos que haber sido imaginativos en el momento en que se hundieron las papeleras. Tenía que haber habido una visión de futuro en torno, por ejemplo, a la creación de empresas de 'bata blanca', haber sido pioneros entonces para buscar una alternativa específica. Atraer empresas pioneras, que no polucionan, en las que trabaja gente joven muy cualificada, a las que no hacen falta grandes espacios... Hubiera sido una 'punta de lanza' para Tolosa, nos habría permitido situarnos en un plano pionero de la investigación y del I+D. Se trataba, una vez más, de saber reinventarnos.

- ¿A qué se refiere?

-Pues a aprovechar lo que nos da la naturaleza, porque antes de las papeleras estaban las ferrerías y antes los molinos. Los tolosanos, según qué época les tocó vivir, supieron evolucionar para aprovechar esas corrientes de agua y crear industrias.

-Dice que nunca sabe estar quieto, que siempre siente la necesidad de hacer algo.

-Sí, siempre he tenido una actitud positiva para creer y crear cosas. Y me he rodeado de gente que ha sabido entenderme y, de paso, también me ha aguantado. Siempre he tratado de moverme por la ilusión. Guiados por este impulso, hemos logrado que objetivos que parecían utopías también hayan acabado conviertiéndose en realidad, como el propio CIT.

-¿Con qué espíritu ha organizado las actividades en las que se ha involucrado?

-Mi afán ha sido convertir las utopías en realidades, pero siempre desde un soporte humanista. Hemos organizado actividades no para obtener éxitos, sino para trascender el mensaje que mandas a través de ellas. Es decir, buscar la profundidad y el calado que tienen, pensar en el mensaje que mandamos a las nuevas generaciones y a los futuros tolosarras. Me han interesado mucho más las personas que los cargos. Su comportamiento, su ética, su diálogo, su conocimiento... todo esto es lo que me ha importado, tratando siempre de debatir y no de rebatir.