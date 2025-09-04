Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Los 60 años del barrio se celebrarán a lo grande, con música y gastronomía

J. G.

tolosa.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El barrio de Berazubi ha preparado un amplio programa para conmemorar su sesenta cumpleaños. Hoy, viernes, habrá degustación de sidras (19.00), monólogos con Manex Agirrezabala, Esti Curiel y Asier Galarza (20.00), y actuación del grupo de danzas Alurr (22.30).

Mañana, sábado, será un día grande. Tras el txupinazo de Gloria Tellechea (11.45), habrá un homenaje a los mayores del barrio (12.00), y tritikilaris animando las calles (12.30). La comida oficial del 60 aniversario comenzará a las 14.30 y en la sobremesa habrá romería con Joxe Mendizabal.

Por la tarde (19.00), el grupo Los Mirindas, de Zaragoza, animará el barrio con su música de los años 70-80-90, y tras la cena, la kalejira de la txaranga Lasko, y la tamborrada, llegará el esperado concierto de 'La penúltima Sabinera' (00.00), considerado como uno de los mejores 'tributos' a Joaquín Sabina.

El domingo arrancará con los txistularis (09.00), y desde las 11.00 se celebrará una feria de artesanía con más de veinte expositores. Tras una comida popular llegará la actuación de Pantxo Balvuena y, por la tarde, más de cien niños y niñas visitarán la 'Casa de los Gigantes' en el Ferial. La jornada dominical concluirá con el espectáculo infantil de Partyman.

Para el lunes se ha programado una cata de vinos (19.00, apuntarse en el 688740163) y el martes, día oficial del 60 aniversario -la inauguración fue el 9 de septiembre de 1965-, habrá lunch a las 19.00 y después se proyectará una película sobre la historia del barrio (20.00), para terminar con los fuegos artificiales (22.00).

Berazubi empezó a crearse a finales de los años cincuenta, pero fue en 1965, con las viviendas de Almirante Rekalde, cuando se completó de manera oficial. Un barrio siempre vital para Tolosa.

