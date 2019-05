ANDU MARTINEZ DE RITUERTO (CANDIDATO DE EH BILDU): «Buscaremos el consenso con todos los partidos» «Me pareció muy positivo que EH Bildu pensara en mí, superando las dinámicas de los partidos políticos» JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 21 mayo 2019, 00:31

Andu Martínez de Rituerto considera que se abre una nueva etapa, también en el Ayuntamiento, y enfatiza «la ilusión y las ganas de trabajar por Tolosa» de toda la candidatura de EH Bidu, así como la «búsqueda de consensos para llegar a acuerdos».

-Es usted una persona ajena a la política. ¿Por qué decidió aceptar la propuesta?

Su DNI Profesión Licenciado en Educación Física. Director del Instituto Aralar de Alegi. Trayectoria Profesor de secundaria. Postgrados en Psicodidáctica y Coeducación. Aficiones Lectura, cine, y la montaña.

-Es cierto, nunca he tenido relación con partido político alguno, pero siempre he sido activo social y políticamente. Fui insumiso desde mi sentimiento antimilitarista, me he implicado en la defensa del medio ambiente, en temas de pacificación y recuperación de la convivencia... Me pareció muy positivo que pensaran en mí superando las dinámicas de los partidos y respetando mi idiosincrasia.

-Ha comentado que EH Bildu no es sólo la izquierda abertzale. ¿Por qué? ¿Considera que estamos ante una nueva etapa?

-Así es, y me ha sorprendido cuánta gente hace el paralelismo entre EH Bildu y la antigua HB. EH Bildu es un proyecto que nació en el 2011 aglutinando a gente muy plural en torno a la igualdad, a un nuevo modelo económico, ecológico y social, que fomente la redistribución de la riqueza y luche contra la exclusión social, al derecho de autodeterminación, a la euskaldunización, con una vocación internacionalista y en un escenario de no violencia. Nuestra candidatura es fiel reflejo de toda esa diversidad.

-Si es elegido alcalde, ¿qué es lo primero que haría?

-Me reuniría con el resto de partidos y les invitaría a poner sobre la mesa sus propuestas para Tolosa. Propondría que estudiáramos aquéllas que más se asemejan y haría un esfuerzo por adaptarlas a una idea consensuada.

-¿Qué prioridades considera imprescindibles en Tolosa?

-Reforzar ypublificar el servicio de autobús urbano con vehículos eléctricos. Recuperar el Prado Pequeño y 'amabilizar' la calle Rondilla. Más oferta de pisos de alquiler social para jóvenes poniendo en el mercado pisos vacíos y recuperando edificios en ruina de la Parte Vieja. Políticas de igualdad con tratamiento transversal. Emakumeen Etxea. Un hospital público que preste la atención que merecemos y que la sociedad reclama.

-¿Estaría dispuesto a gobernar con el PNV independientemente de quién gane las elecciones?

-Tenemos mucha ilusión y ganas de trabajar para Tolosa, y lo haremos con vocación de llegar a acuerdos y consensos con todos los partidos. Tanto estando en el gobierno como en la oposición, no cerramos ninguna puerta para seguir mejorando Tolosa.

-¿Se atreve con una quiniela electoral?

-Creo en que la mayoría de tolosarras somos de izquierdas y soberanistas: EH Bildu 8, PNV 7, PSE 1, Podemos 1.