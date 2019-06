Ander Avellaneda (Entrenador del Tolosa CF que ha ascendido a Tercera): «Si trabajas con pasión e ilusión, los sueños se acaban cumpliendo» Jon Azaldegi, dando instrucciones a sus jugadores durante un partido de la temporada. / IÑIGO ROYO «Hemos devuelto a este equipo a la categoría que se merece», expresa el entrenador urdiña, confiado ahora en clasificarse para la Copa JUANMA GOÑI TOLOSA. Domingo, 30 junio 2019, 00:18

Ander Avellaneda, el entrenador del Tolosa CF, es un hombre feliz tras haber conseguido algo que parecía imposible hace no muchos meses: el ascenso de su equipo a la Tercera División, además de haber superado la eliminatoria previa a la clasificación de Copa. El míster tolosarra se deshace en elogios hacia sus jugadores, y muestra su convencimiento de que el equipo urdiña dará la cara en la nueva exigente categoría.

-Faltando varias jornadas, con el Anaitasuna a muchos puntos, me comentó que estaba convencido de que se podía remontar... ¿Por qué esa seguridad?

-Así es, me acuerdo perfectamente de la charla que hice en el vestuario esa semana. Recordé a mis jugadores la clasificación del año del ascenso. A falta de siete partidos estábamos a siete. Vimos que éramos capaces de remontar. Además, el Anaitasuna tenía que pasar por Berazubi. Tenía y tengo fe ciega en mis futbolistas. Siempre les decía que entrenar a este equipo es un lujo y que podíamos conseguir algo bonito. Los jugadores han demostrado ser trabajadores, constantes y han creído en lo que hacían. Su compromiso ha sido la clave del éxito.

-Ha sido un carrera de fondo con premio final. ¿Considera justo el ascenso haciendo un balance global de toda la temporada?

-Por supuesto. Está claro que el campeón ha sido el Eibar por méritos propios. Es un caso especial, pero después de los armeros, nosotros hemos sido los más regulares. Por eso hemos quedado segundos habiendo competido en 33 de las 34 jornadas (en Lesaka no lo hicimos), y habiendo perdido sólo cinco partidos en toda la temporada.

-El Tolosa CF ha hecho un muy buen final de liga...

-Sí. Veníamos de dos derrotas consecutivas (Zarautz y Eibar). Después llegó Semana Santa, y el equipo se sobrepuso. Sabíamos que si llegábamos como peor a seis puntos del Anaitasuna a falta de tres jornadas, nos metíamos en la pelea. Esa victoria contra los azkoitiarras fue una final. Ese triunfo nos ha llevado a pelear hasta el final, ya que sólo nos valía la victoria, y la madurez que han demostrado los jugadores ha sido brutal.

-¿Qué sintió cuando el árbitro pitó el final del Tolosa-Añorga?

-Una felicidad increíble, una tranquilidad de saber que hemos devuelto a este equipo a la categoría que se merece Tolosa. Y sobre todo, este ascenso va para mi mujer e hijos que son los que me aguantan y me siguen a todos los lados, a la directiva, ya que ellos apostaron hace dos años por alguien que no tenía experiencia como entrenador y también al pueblo, ya que siendo tolosarra y subir en tu pueblo ante tu afición en la última jornada..., nunca me lo hubiera imaginado. También me acordé, por supuesto, de nuestro gran capitán Urtzi. Su recuerdo siempre está presente.

-Ahora, en Tercera, tenemos la mala experiencia de subir para bajar enseguida... ¿Esta plantilla tiene garantías de luchar por la permanencia?

-Es una categoría muy exigente, y este año más con los descensos que ha habido. Pero el Tolosa CF va a dar que hablar, ya que hay muchas ganas de mejora y de competir. No tengo ninguna duda de que el equipo va a dar la cara en todos los partidos.

-¿Harán falta refuerzos?

-Aún es algo pronto para hablar de esto, pero seguiremos trabajando con la gente de casa. Son ellos los que han conseguido ascender. Si vemos que hay necesidad de traer algo que sume al equipo, bienvenido será, por supuesto. De momento vuelve Aritz Arrieta y hemos conseguido la incorporación de Xabi Olaizola, del Añorga. Son bajas Quintanilla, que se va al Eibar, y Xabi Martínez, que deja el fútbol. Xepu se va de Erasmus pero regresará en enero.

-Me da la sensación de que se ha quitado un peso de encima...

-Al final, como todo en la vida, a base de trabajar, de querer mejorar el día a día y si cada cosa que haces lo haces con pasión e ilusión... pues eso, que los sueños y los objetivos se pueden cumplir.

-La Copa es una gran ilusión...

-Sin duda. Ahora tenemos que esperar qué rival nos espera. Supongo que jugaremos en octubre y si pasamos, a mí me gustaría enfrentarme contra la Real en Berazubi.