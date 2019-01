Amaroz aguarda sus reformas Los vecinos del barrio muestran su preocupación por el retraso y otros aspectos donde «urge», dicen, una actuación municipal. / IÑIGO ROYO Tras su adjudicación en diciembre, los trabajos del Auzo Etxe comenzarán en marzo GOÑI/ARANDIA TOLOSA. Martes, 8 enero 2019, 00:25

Amaroz se aproxima a su gran reforma. Los proyectos elegidos en el proceso de participación realizado a principios de 2017 comenzarán a materializarse en marzo, tras la adjudicación en enero: se esperan obras en el Auzo Etxe y en los locales del ambulatorio, la creación de un espacio cubierto multifuncional, el acondicionamiento de la bolera, la reforma de los parques infantiles y la mejora de aceras y del firme de viales. La actuación de la reforma de los locales de Auzo Etxe y el Dispensario contaban con fechas y un cronograma, pero según recoge la asociación vecinal en la última edición de su revista el inicio de las obras se retrasará por diversas razones que ha comunicado el Ayuntamiento, y muestra su enfado ante el «incumplimiento» y el retraso en la concreción de los proyectos. «El Ayuntamiento es quien ha marcado en todo momentos los tiempos del proceso y no se ha cumplido ningún plazo, el retraso no es responsabilidad del barrio y este no debe sufrir las consecuencias», concluyen.

La adjudicación de la plaza cubierta o el parque también se demorará según informan los vecinos; tras la aprobación de los pliegos y la puesta en marcha del concurso en octubre, actualmente esta primera se encuentra en fase de presentación de proyectos.

En cualquier caso, 2019 será el año en que comenzará a plasmarse el Plan de Dotaciones de Amaroz, que incluye las actuaciones elegidas por los vecinos del barrio en la consulta popular que se llevó a cabo a principios del pasado año. La participación fue de casi un 50%, con un total de 513 votos de un censo total de 1.105 personas. Los residentes en Amaroz debían de posicionarse sobre tres lotes de proyectos, algunos de ellos con obras en común. La propuesta ganadora obtuvo 1.150 votos, la segunda 937 y 919 la tercera.

Los proyectos elegidos fueron los siguientes: acondicionamiento de los edificios de Auzo Etxe y el ambulatorio; creación de un espacio cubierto multifuncional junto al Hexágono; acondicionamiento de la bolera; reforma de los parques infantiles (firme y elementos de juego), siendo cubierto al menos uno de ellos; y, por último, se proponía destinar 300.000 euros a la mejora de aceras y el firme de viales. El proyecto ya está redactado, y la obra se inciará el próximo año.

Una vez que este proyecto inicial quede decidido, el barrio quiere arrancar ya con el segundo: espacio cubierto y parque infantil cubierto. En el Pleno se reservó una partida de 60.000 euros para un concurso de ideas del que saldrá el proyecto de la «plaza cubierta», uno de los más esperados por el vecindario, porque puede constituir un punto de reunión incluso en días lluviosos.

El «grupo de trabajo de dotaciones» se ha comprometido a definir las características que debe tener este proyecto de la plaza cubierta. La intención es que la obra se inicie en cuanto concluya la del auzoetxe y ambulatorio, es decir, más o menos para febrero de 2019.

El proceso participativo se inició en el barrio en 2015 y concluyó con el referéndum de 2017. El Ayuntamiento dispone de 1.100.000 euros para invertir en las dotaciones, según una reserva del proyecto del aprovechamiento de la Papelera Amaroz.

Zona comercial y gatos

Por otro lado, los vecinos han mostrado su preocupación ante otras cuestiones que requiere, dicen, su actuación. Según recogen en la anterior edición de la revista Auzo Etxe, los representantes vecinales han realizado varias reuniones con los técnicos de obras y servicios y el concejal de Medio Ambiente Patxi Amantegui, pero afirman que no cuentan con un plan de fechas establecido.

En primer lugar, hablan de que el aspecto de la zona comercial baja es «deplorable» y que esta se encuentra en muy mal estado con peligro de desprendimiento de cornisas y cables eléctricos a la intemperie, entre otros aspectos. A su vez, han realizado la petición de reparar las redes y soportes del campo de futbito y baloncesto; el pintado y la reparación de bancos y barandillas del interior del polígono; el transformador eléctrico de Iberdrola y Tolargi situado frente al restaurante Iruña.

Entre otras propuestas se encuentra el mal estado de las baldosas rotas en aceras del polígono industrial y de los viales del polígono, donde afirman hay constantes hundimientos en la calzada y existe la falta de un asfaltado consistente para la carga que estas soportan, mencionan la recogida de aguas en la trasera del portal número 13; y acondicionar el acceso necesario para cicistas en la entrada y salida al barrio en la avenida Iruña.

Por último, debido a la proliferación de los gatos en la calle, los vecinos solicitan una solución del control de la población gatuna y sanitaria, ya que «se ven gatos enfermos y muertos», concluyen.