Alubias y títeres al son de la música

Va a ser un fin de semana frío, de chaquetón y bufanda, pero Tolosa no se queda quieta. Hay argumentos de sobra para calentarse ... al son de la música o un buen plato de alubias. Incluso al abrigo de la diversidad de géneros que propone Titirijai. Santa Cecilia será más que honrada en esta jornada, que comenzó ayer por la tarde-noche con los jóvenes músicos de la Escuela de Música Eduardo Mocoroa saliendo en un pasacalles.

Esta tarde habrá dos eventos relacionados con la música. Por un lado, dentro de la programación con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Andragora con la colaboración del Ayuntamiento de Ibarra organiza, en la iglesia de la localidad vecina, un recital de bertsos literarios, a las 18.30 horas. Será en euskera, con música de Ines Osinaga y con Ane Labaka proponiendo los temas sobre los que cantarán e improvisarán Amaia Agirre, Oihana Iguaran y Alaia Martin.

Hoy viernes

18 30. Recital de bertsos literarios en la iglesia de Ibarra.

19 30. Concierto especial de la Banda de Música, en el Leidor.

Mañana sábado

Desde las 9 00. Fiesta de la Alubia en el Triángulo y paseo San Francisco, con concursos de productores y gastronómico, ambiente festivo con música, gigantes y cabezudos y danza-romería.

11 30. Kalejira de la Banda de Música desde la plaza Gorriti.

17 00. Titirijai. 'Tinglau txikia', de Taun Taun Teatroa, en los soportales del Topic.

18 00. Titirijai. 'Ma Tache', de O Quel Dommage, en el Topic.

18 00. Romería con el grupo Ai Ama!, en la plaza de 3 taberna.

22 00. Concierto de los grupos japoneses Clandestined y Jasons, en Bonberenea.

22 30. Concierto de Gozategi en la Plaza Nueva.

Domingo, día 23

17 00. Titirijai. 'Sòmion', de El que ma queda de teatre, en el Leidor.

18 00. Titirijai. 'Alma', de LaBú Teatre, en el Topic.

18 00. Conciertos de Edorta Amurua, en la plaza de 3 taberna. También actuará tras la comida.

20 00. Concierto de Naiz Presidente, en Bonberenea.

A las 19.30 horas en el Leidor, concierto especial con motivo de Santa Cecilia. En la víspera del día de la patrona de los músicos, cuatro grupos locales participarán en esta cita con invitación: el coro Hodeiertz, la Banda Municipal de Txistularis, el grupo de dulzainas GiroArte y la Banda Municipal de Música de Tolosa. Se escucharán catorce canciones, con las armónicas de los Landa como invitadas, e interpretando por primera vez 'Persis Overture' y una colección de temas de Amy Winehouse por parte de la Banda como alicientes.

La Fiesta de la Alubia copará mañana sábado con una amplia programación. Habrá motivos para moverse entre el Triángulo y el paseo San Francisco, y opción para alegrar el estómago con la rica perla negra tolosarra. Además de la feria especial, con diversos productos para preparar una buena comida para amigos o familiares, y los concursos de productores de esta legumbre y gastronómico, los gigantes y cabezudos locales saldrán por las calles, desde las 11.00 horas, media hora después la Banda de Música lo hará desde la plaza Gorriti y el grupo de dantza Udaberri encabezará una romería itinerante a partir de las 12.00 horas, partiendo desde el Triángulo. Los premios de los concursos se entregarán a las 12.45 (productores) y 13.30 (gastronómico), pero la fiesta no terminará ahí.

Continuará tras las comidas de alubias en las sociedades y bares, desde las 20.00 horas con la txaranga Jainekin ambientando la Parte Vieja, y el concierto de Gozategi a las 22.30 en la Plaza Nueva. Jainekin volverá a hacer sonar sus instrumentos a partir de las 0.30 horas. Sin embargo, el sábado todavía dará más de sí. 3 taberna propone una romería con el joven grupo Ai Ama!, formado por seis chicos de entre 12 y 15 años de Aduna, Amasa-Villabona, Hernani, Tolosa y Urnieta.

Será también el día en que el festival internacional de títeres, Titirijai, se inicie. Los belgas de O Quel Dommage tendrán el honor de inaugurar el festival en la sala del Topic con su teatro de sombras 'Ma Tache'. La imaginación de una joven el día de su cumpleaños se desatará en su sombra, la que se convertirá en su compañera en esta divertida propuesta. Entradas por 7 euros (adultos) y 4 euros (infantil) en el museo o en su página web. En cambio, en los soportales del Topic Taun Taun Teatroa ofrecerá 'Tinglau txikia', títeres fabricados con materiales reciclados en el que la participación del público es clave para la obra.

Y quien busque una propuesta diferente, Bonberenea acoge el concierto de las bandas japonés de metal Clandestined y Jasons. Dos horas para escuchar el mejor sonido underground surgido de Nagoya. Las entradas están a la venta por 10 euros.

El domingo será algo más tranquilo. Titirijai seguirá animando al público a dejarse llevar con dos escenificaciones de compañías catalanas. A las 17.00 horas en el Leidor, 'Sòmion' viajará con los asistentes a una ciudad en la que los trabajos más absurdos tienen su lugar. Oficios imposibles como el sujetabarrigas, el pintor de hojas de árbol, el hombre que pone las calles, el despertador humano, la profesora de canto de pájaros o la alumbradora de estrellas estarán presentes. Una hora después en el Topic, 'Alma' de LaBú Teatre, sin texto, será un espectáculo visual con las cuatro estaciones como base. Poético y sensorial de la mano de su protagonista, los objetos y materiales usados recordarán a la primavera, verano, otoño e invierno.

Por otro lado, la música seguirá presente. La plaza de 3 taberna acogerá un concierto doble de Edorta Amurua, que entre su repertorio incluye canciones de Xabier Lete, Anje Duhalde y Petti. Será después de comer y a las 18.00 horas. En el autogestionado Bonberenea, por 10 euros, la banda Naiz Presidente mezclará sobre el escenario música hardcore, stoner y trash metal, con temas de su primer disco. Siguen la estela dejada en Naizroxa y Vicepresidentes, pues son el «hijo bastardo» surgido de estas bandas, con un sonido potente y un directo enérgico. Las letras, por supuesto, políticas. Otro fin de semana para no quedarse en casa, aunque la manta y el sofá tienten.