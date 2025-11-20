Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Los platos de la Cofradía de Alubias darán calor a las numerosas personas que se esperan. Iñigo Royo

Tolosa

Alubias y títeres al son de la música

El fin de semana de Santa Cecilia trae toda una festividad entre la gastronomía local y la cultura musical y teatral con Titirijai

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

Va a ser un fin de semana frío, de chaquetón y bufanda, pero Tolosa no se queda quieta. Hay argumentos de sobra para calentarse ... al son de la música o un buen plato de alubias. Incluso al abrigo de la diversidad de géneros que propone Titirijai. Santa Cecilia será más que honrada en esta jornada, que comenzó ayer por la tarde-noche con los jóvenes músicos de la Escuela de Música Eduardo Mocoroa saliendo en un pasacalles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  8. 8

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alubias y títeres al son de la música

Alubias y títeres al son de la música