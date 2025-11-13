La alubia de Tolosa, puntual para su tradicional fiesta Aunque la siembra ha retrasado todo el proceso de producción, debido a las condiciones climáticas adversas, la perla negra estará lista con su «gran calidad, fuerte y de buen tamaño» para el próximo sabado, 22 de noviembre

Kevin Iglesias Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:57 | Actualizado 15:13h.

El tiempo todavía no acompaña, pero apetece sentarse alrededor de una mesa para comer potaje. Y qué mejor que sea alubia de Tolosa. Es el espíritu con el que los organizadores afrontarán este próximo sábado, día 22 de noviembre, la Fiesta de la Alubia de Tolosa, que este año llegará puntual a pesar de la climatología adversa, que ha retrasado su siembra y por ende la producción. Sin embargo, la perla negra insigne de la villa está lista con un calidad excelente, que ha crecido con fuerza y con el tamaño óptimo, ha explicado esta mañana Sebas Gartziarena, representante de la Asociación de Productores de Alubia de Tolosa y ganador del último certamen de productores, en la presentación de esta cita especial.

A diferencia del año pasado, en el que las lluvias persistentes aplazaron la cosecha y por tanto su fiesta, este año la producción es perfecta, según Gartziarena: entre 20.000 y 21.000 kilos estimados a recoger entre los 32 productores y las 21 hectáreas de campo plantadas. Cerca de una tonelada por hectárea, nada que ver con la escueta cifra de 2024, cercana a los 12.000 kilos.

Así las cosas, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas el Triángulo de Tolosa volverá a ser el epicentro de la fiesta un sábado más, con 23 puestos instalados para vender alubia negra tolosarra, pero también todos los sacramentos necesarios para el puchero y acompañamientos sugerentes. Habrá embutidos, quesos, verduras y dulces en la feria especial.

Desde antes de que amanezca estarán las alubias al fuego en el XXXI Concurso de Productores de la Alubia de Tolosa, con 24 productores en liza, mientras que hacia las 8.30 horas la sociedad Gure Kaiola organizará su afamado certamen por parejas gastronómico, con la alubia en el centro, que este año llega a su trigésimo séptima edición. En este caso también serán 24 parejas.

La fiesta también contará con la presencia de gigantes y cabezudos, el grupo de danza Udaberri con música de trikitilaris, dulzaineros, txistularis y dantzaris, y degustación de alubias durante la jornada matutina. Ya por la tarde-noche, la txaranga Jainekin alegrará la Parte Vieja, y Gozategi pondrá el broche con un concierto en la Plaza Nueva, a eso de las 22.30 horas. Cabe señalar que la pastelería Gozona preparará para la ocasión pastas con forma de alubia rellenas de naranja o crema de avellanas y un postre elaborado con queso, membrillo y nuez. Podrán adquirirse en la feria. Y para colaborar con la oenegé Kellensensa del berastegiarra Sebas Gartziarena, habrá un puesto solidario de castañas asadas en el paseo San Francisco. Los beneficios irán a esta asociación senegalesa.

La cosecha de la alubia pasa a ser así toda una celebración en Tolosa, con una propuesta que abarca todo el día. El 22 de noviembre será día de comer bien, caliente y en el que vigorizarse gracias al nutriente contenido en el pequeño grano negro. Un día de reunión, fiesta y arraigo al patrimonio gastronómico de Tolosa.