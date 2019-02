Alberto Luengo Telletxea (Biólogo, autor de 'Tolosa Landa Koadernoa', la nueva guía medioambiental): «Conservar la biodiversidad de Tolosa es muy importante para garantizar nuestro bienestar» Alberto Luengo, anotando indicaciones para el cuaderno de campo que se acaba de presentar. / DV Y ROYO El nuevo 'cuaderno de campo de Tolosa' pretende dar a conocer el valor de los ecosistemas y la fauna locales JUANMA GOÑI Domingo, 10 febrero 2019, 00:21

'Tolosa Landa Koadernoa', la nueva guía medioambiental de Tolosa, presentada esta semana en la terraza del Tinglado, pretende básicamente poner en valor la riqueza natural que tenemos, y que muchas veces pasa desapercibida. Su autor, el biólogo tolosarra Alberto Luengo Telletxea, asegura que el propósito de este trabajo es fundamentalmente «divulgativo y con vocación de utilidad». También reclama la importancia de articular un plan de acción para la conservación de la biodiversidad urbana.

-¿Cuáles han sido los objetivos básicos que le han impulsado a escribir esta guía medioambiental de Tolosa?

-El propósito es poner en valor la riqueza natural existente en la villa. Enseñar lo que tenemos ahí al lado y que muchas, muchísimas veces, pasa desapercibido. En definitiva, enseñar a mirar, para poder admirar luego el patrimonio faunístico que poseemos.

«En Tolosa existe mucha mayor riqueza medioambiental de lo que creemos»«Es una publicación de carácter divulgativo y que nace con una vocación de utilidad»«El contenido de la guía no se entiende sin la gran labor ilustradora de Xabier Mendarte»

-¿Qué metodología de trabajo ha llevado a cabo?

-El trabajo se ha basado en la compilación de notas de campo recogidas dentro del término municipal de Tolosa en un periodo cercano a los tres años. No ha sido una labor sistemática, ni rutinaria, sino basada en observaciones puntuales no buscadas. Muchas de ellas son fruto de encontronazos con la fauna del lugar. Esos apuntes se ordenan en varios capítulos que tienen como protagonistas diferentes hábitats presentes en el entorno: bosque, campiña, río, monte y parque urbano. Las notas naturalísticas se acompañan de diferentes ilustraciones relacionadas con las mismas.

-¿Qué encontrará básicamente el lector en esta publicación?

-Es un pequeño libro hecho con mucho cariño y que dispone de unas ilustraciones extraordinarias. Se identifican los animales que podemos encontrar en los ecosistemas. Se dan los datos de las especies más significativas y se detalla dónde y cuándo han sido avistadas.

-¿Existe mayor riqueza natural en la villa de lo que creemos? ¿Qué destacaría a grandes rasgos?

-Sin duda, pero es normal que así sea. Los animales se adaptan a las circunstancias y ello pasa normalmente por ser discretos y pasar desapercibidos. Para algunos de ellos (mamíferos por ejemplo) es clave, ver y no ser vistos. Otros grupos, como las aves, son más agradecidas, en este sentido. Además, siempre se ha dicho, y es verdad, que el mejor momento para observar fauna es el amanecer y el crepúsculo, lo cual a menudo complica la posibilidad de observación por aquello de nuestros quehaceres diarios. Muchas de las observaciones que aparecen en este libro se han hecho en estos instantes.

-¿Qué conclusión personal ha sacado a la hora de llevar a cabo este trabajo de campo?

-Lo resalto en el libro. Sin duda, he sido consciente, aún más, de la importancia que tiene para nuestro bienestar conservar la biodiversidad en los núcleos urbanos.

-¿Y qué propone para lograr este objetivo?

-Quiero ser optimista. Tolosa, si se propusiera, podría articular un plan municipal de acción o estrategia de biodiversidad urbana, y podría situarse así a la altura de ciudades referentes en este sentido, como pueden ser Gasteiz y Barcelona. Es una oportunidad estupenda que a buen seguro se explorará en el futuro.

-¿La guía está pensada como una herramienta útil? ¿Se irá completando en el futuro?

-Es una publicación de carácter divulgativo, por lo tanto, sí que tiene vocación de utilidad. No es una guía en la que aparecen todas las especies existentes, ni mucho menos, no era el objetivo. Es por ello que este trabajo puede ser ampliado en un futuro, pues hay muchas observaciones que se han quedado en el cajón por falta de espacio. ¡Ojalá guste en el pueblo! Si es así, todo será más fácil. Motivación no falta.

-Los textos se acompañan de ilustraciones que creo que resultan claves en una guía de este tipo...

-Así es, quiero agradecer públicamente a Xabier Mendarte, el ilustrador del libro. El contenido del trabajo no se entiende sin su excelente labor. También deseo agradecer al fotógrafo Iñaki Mezquita, a la firma QuodSail, por el mimo puesto en el diseño y al Ayuntamiento de Tolosa, en concreto a los servicios de traducción y al departamento de medio ambiente. Su trabajo callado y el apoyo recibido a todos los niveles han sido clave.