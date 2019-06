Alberto Aranburu, tercero en el mundial Extreme XL de Oporto

Los pilotos Alberto Aramburu y Josu Artola han iniciado la temporada deportiva de enduro extremo, una modalidad de motociclismo que cuenta con representación local a nivel internacional y que han encarado con fuerza, ilusión y buenos resultados.

La primera parada del calendario les ha llevado hasta Lagares, Oporto, a la Extreme XL, donde el tolosarra Aramburu ha obtenido el tercer puesto en categoría expert, mientras que Artola no consiguió finalizar la carrera.

El sábado tuvo lugar la Prólogo, donde quedó séptimo, y ya el domingo comenzó séptimo, consiguió ponerse en segunda posición quedando en el último kilómetro en tercera posición. «Hacía 32 grados, tenía que aguantar y me fundí físicamente. Nunca había estado tan adelante en una mundial y la presión psicológica es tan fuerte que no es fácil aguantar y mantenerte. Me metí mucha presión a mí mismo, pero estoy muy contento con el resultado obtenido. Físicamente este año soy otro», señala el piloto.

La próxima cita les ha llevado este fin de semana a Austria, al evento Erzberg Rodeo, que celebrará su 24 edición. Se ejecuta en una cantera de mineral de hierro, y se caracteriza por ser la carrera más grande, difícil y salvaje de su tipo en Europa. Según explica Aramburu, «será la carrera más difícil para terminar, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible», añaden.