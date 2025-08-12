Alaitz Imazek bigarren postua lortu du Europako Sega Txapelketan

TolosaAlaitz Imazek bigarren postua lortu du Europako Sega Txapelketan
Gazteen mailan, gainera, Izadi Arrospidek garaipena eskuratu du, eta Inge Goikoetxea eta Manex Olaiz hirugarren izan dira
Amaia Núñez
tolosaldea.
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:09
Euskal Herriko selekzioa osatu duten Almitza Sega Elkarteko kideek emaitza ezin hobeak lortu dituzte Europako Sega Txapelketan. Lau aldiz igo ziren podiumera, elkarteak txapelketa horretan inoiz lortutako emaitzarik onenak batuz.
Emakumezko nagusien mailan, Alaitz Imaz Tolosa hernialdearrak bigarren egin zuen. Gainera, 14 eta 18 urte bitarteko gazteen mailan, beste hiru podium egin zituzten. Emakumezkoetan Izado Arrospide Uzkudun leaburuarra izan zen irabazlea. Inge Goikoetxea gazteluarrak hirugarren egin zuen. Gizonezkoetan, Manex Olaiz oiartzuarrak.
Bavariako Thundorf Airing herrian ospatuko zen aurten txapelketa eta Almitzako hemeretzi segalarik parte hartuko zuten bertan. Gizonezkoen artean arituko dira Josu Mendizabal, Migel Mari Jauregi 'Altzo', Beñoat Aiestaran, Julen Gabirondo, Jokin Garmendia, Amaiur Arrospide, Xuban Gartzia, Pabi Astondoa, Manex Olaiz, Bixente Mitxelena, Mikel Lizartza, Oier Urkola eta Harri Mitxelena.
Europar modalitatean aritu ziren segalariak, belarra ahalik eta txukunen eta azkarren ebakiz
Guztira zortzi herrialdeetako 140 segalarik parte hartu zuten Europako Txapelketan. Emakumezko nagusien mailan, Salzburgoko Elisabeth Stangl-ek irabazi zuen eta, gizonezkoetan, Siutzako Reto Fuchs izan zen garaile.
Euskal segalariak europar modalitatean aritu behar izan dira. Modalitate honetan belar-sailak ahalik eta azkarren eta txukunen ebaki behar dira, eta txukuntasuna denbora-zigorrez epaitzen da. Emakumezkoek 35 metro karratuko saila ebaki beharko dute eta gizonezkoek 100 metro karratukoa.
Europako Sega Txapelketaren baitan bost eguneko jaialdia antolatu zuten Bavarian. Horren baitan, dantza eta festaz gozatu ahal izan zuten Almitzako kideek. Beraiekin batera, Udaberri Dantza taldeko dantzari eta txistulariak izan ziren euskal cultura gerturatu zutenak.
