Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manex Olaiz, Inge Goikoetxea, Alaitz Imaz eta Izadi Arrospide lortutako garaikurrekin. ALMITZA

Tolosa

Alaitz Imazek bigarren postua lortu du Europako Sega Txapelketan

Gazteen mailan, gainera, Izadi Arrospidek garaipena eskuratu du, eta Inge Goikoetxea eta Manex Olaiz hirugarren izan dira

Amaia Núñez

tolosaldea.

Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:09

Euskal Herriko selekzioa osatu duten Almitza Sega Elkarteko kideek emaitza ezin hobeak lortu dituzte Europako Sega Txapelketan. Lau aldiz igo ziren podiumera, elkarteak txapelketa horretan inoiz lortutako emaitzarik onenak batuz.

Emakumezko nagusien mailan, Alaitz Imaz Tolosa hernialdearrak bigarren egin zuen. Gainera, 14 eta 18 urte bitarteko gazteen mailan, beste hiru podium egin zituzten. Emakumezkoetan Izado Arrospide Uzkudun leaburuarra izan zen irabazlea. Inge Goikoetxea gazteluarrak hirugarren egin zuen. Gizonezkoetan, Manex Olaiz oiartzuarrak.

Bavariako Thundorf Airing herrian ospatuko zen aurten txapelketa eta Almitzako hemeretzi segalarik parte hartuko zuten bertan. Gizonezkoen artean arituko dira Josu Mendizabal, Migel Mari Jauregi 'Altzo', Beñoat Aiestaran, Julen Gabirondo, Jokin Garmendia, Amaiur Arrospide, Xuban Gartzia, Pabi Astondoa, Manex Olaiz, Bixente Mitxelena, Mikel Lizartza, Oier Urkola eta Harri Mitxelena.

Europar modalitatean aritu ziren segalariak, belarra ahalik eta txukunen eta azkarren ebakiz

Guztira zortzi herrialdeetako 140 segalarik parte hartu zuten Europako Txapelketan. Emakumezko nagusien mailan, Salzburgoko Elisabeth Stangl-ek irabazi zuen eta, gizonezkoetan, Siutzako Reto Fuchs izan zen garaile.

Euskal segalariak europar modalitatean aritu behar izan dira. Modalitate honetan belar-sailak ahalik eta azkarren eta txukunen ebaki behar dira, eta txukuntasuna denbora-zigorrez epaitzen da. Emakumezkoek 35 metro karratuko saila ebaki beharko dute eta gizonezkoek 100 metro karratukoa.

Europako Sega Txapelketaren baitan bost eguneko jaialdia antolatu zuten Bavarian. Horren baitan, dantza eta festaz gozatu ahal izan zuten Almitzako kideek. Beraiekin batera, Udaberri Dantza taldeko dantzari eta txistulariak izan ziren euskal cultura gerturatu zutenak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  7. 7 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  10. 10 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alaitz Imazek bigarren postua lortu du Europako Sega Txapelketan

Alaitz Imazek bigarren postua lortu du Europako Sega Txapelketan