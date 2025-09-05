Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ana Goenaga, en su oficina del polideportivo Usabal. J. COLLANTES

Tolosa

«Los adultos prefieren descansar y cargar pilas para la siguiente temporada»

La responsable valora la participación en la oferta de verano, en la que la piscina exterior se mantiene como principal atractivo Ana Goenaga Gerente del polideportivo Usabal

Josu Collantes Gutierrez

Tolosa.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:27

Con la llegada del verano, el polideportivo de Usabal se convierte en un espacio clave para la vida social y deportiva de los vecinos. ... Las altas temperaturas, un mayor tiempo libre y las vacaciones escolares se han convertido en la excusa perfecta para que los amantes del deporte se acerquen a las instalaciones. El polideportivo, con mayor o menor acierto a la hora de captar a usuarios para los cursos de este periodo estival, ha diseñado una amplia y variada programación para responder a las necesidades deportivas. Desde propuestas tradicionales, como zumba y pilates, hasta alternativas más refrescantes, como el aquafitness, han acercado a tolosarras y vecinos de la comarca. Aunque la reina entre todas las opciones, desde junio y siempre que haga buen tiempo, ha vuelto a ser la piscina exterior. Estará disponible hasta el sábado, día 20.

