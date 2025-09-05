«Los adultos prefieren descansar y cargar pilas para la siguiente temporada»

Con la llegada del verano, el polideportivo de Usabal se convierte en un espacio clave para la vida social y deportiva de los vecinos. ... Las altas temperaturas, un mayor tiempo libre y las vacaciones escolares se han convertido en la excusa perfecta para que los amantes del deporte se acerquen a las instalaciones. El polideportivo, con mayor o menor acierto a la hora de captar a usuarios para los cursos de este periodo estival, ha diseñado una amplia y variada programación para responder a las necesidades deportivas. Desde propuestas tradicionales, como zumba y pilates, hasta alternativas más refrescantes, como el aquafitness, han acercado a tolosarras y vecinos de la comarca. Aunque la reina entre todas las opciones, desde junio y siempre que haga buen tiempo, ha vuelto a ser la piscina exterior. Estará disponible hasta el sábado, día 20.

La gerente del polideportivo Usabal, Ana Goenaga, nos cuenta cómo ha transcurrido el verano y cómo se preparan para seguir fomentando una vida activa y saludable de cara a la próxima temporada de invierno.

– ¿Cuánto tiempo lleva como gerente del polideportivo Usabal? ¿Cuál ha sido su trayectoria para llegar al cargo?

– Llevo trabajando en Usabal desde octubre de 2024, diez meses. Desde 1998, estuve trabajando en el polideportivo de Olaederra de Amasa-Villabona. Empecé como administrativa, y luego durante dieciséis años como gerente de dicha instalación. En el 2024, cuando Kirolzer, ahora empresa gestora de ambas instalaciones, consiguió la gestión de Usabal, me ofreció la posibilidad de trasladarme a este recinto y me animé, ya que el gerente anterior se trasladó a otra instalación.

– ¿Cuál considera que es el mayor desafío a la hora de gestionar el polideportivo?

– En general, gestionar y coordinar todo el conjunto de trabajos. Teniendo en cuenta que es una instalación que ya tiene 20 años, aparte de tener que atender a los usuarios, planificar horarios de funcionamiento, así como el de las actividades, cada vez hay más trabajo a la hora de mantener las instalaciones en condiciones óptimas y seguras para el usuario.

– Durante los últimos años, ¿ha notado cambios en su estructura o en el funcionamiento?

– A pesar de llevar solo diez meses en el cargo, sí que tuve la oportunidad de conocer la gestión de la empresa anterior, que administró el polideportivo durante dieciocho años, y estructuralmente no creo que haya tenido cambios significativos. Por otro lado, respecto al funcionamiento, me gustaría recalcar tres puntos en los cuales hay que ir cambiando: demanda de nuevas actividades, digitalización del sistema de control y la sostenibilidad.

– Este verano se han ofertado actividades como aquafitness, pilates y cycling, entre otras muchas. ¿Estas propuestas han tenido buena acogida?

– Durante la campaña de este verano, y también durante la de los anteriores, la participación de los adultos no ha sido muy alta. A mi parecer, hay tanta participación durante la campaña de invierno que, en verano, la gente prefiere descansar y cargar pilas para la siguiente temporada, que se inicia en septiembre.

– Entonces, ¿se puede decir que durante la temporada de verano se ha notado menos afluencia de gente?

– En mi caso, que vengo de una instalación pequeña, el movimiento ha sido muy grande. Pero comentándolo con los demás trabajadores, la afluencia es más o menos parecida que en años anteriores. Sí que es verdad que, en verano, se nota algo menos de movimiento, ya que todos los clubes que entrenan en el centro deportivo paran con sus actividades diarias. Además, la afluencia varía mucho entre invierno y verano, ya que durante los meses más cálidos la mayoría del aforo se concentra en las piscinas exteriores.

– En el caso de los más jóvenes, de 13 a 16 años, se han ofertado actividades como multiekintzak, cycling y K-fit. ¿Cómo ha sido la respuesta en esta franja de edad?

– Es una franja difícil de atraer a la instalación para que tomen parte en las diferentes actividades. Han salido un par de grupos durante la primera quincena de julio, pero nada más. Es un tema que se repite en los últimos años en las distintas instalaciones.

– En cuanto a los menores de entre 4 y 9 años, ¿qué actividades han tenido más éxito?

– Las actividades que más atraen a los niños de esta franja de edad son el campus de fútbol, la ludoteca deportiva y la natación infantil. Este año la ludoteca deportiva ha perdido alumnos respecto a otros años, pero es debido a que en Tolosa, durante este año, se han ofrecido otras alternativas que hasta ahora nunca se habían ofertado.

– ¿Suele venir mucha gente de fuera de Tolosa?

– A lo largo del año, la instalación recibe visitantes que no son de Tolosa. Hay mucha gente de los pueblos cercanos y de la comarca que toman parte en las diferentes actividades que ofertamos, así como en las que ofrecen los diversos clubes que entrenan en la instalación.

– ¿En qué época del año se registra una mayor demanda de actividades y el uso de las instalaciones?

– Podríamos decir que es junio. Los menores ya han terminado las clases, además las actividades de invierno están en marcha hasta finales de junio y la piscina exterior se abre el primer día de ese mismo mes. El movimiento durante junio es enorme.

– Las piscinas suelen ser uno de los lugares más concurridos en verano. ¿Cómo ha sido la afluencia este año?

– Al igual que otros años, los días de buen tiempo, las piscinas han estado a rebosar. En cambio, con el mal tiempo, la gente no se anima tanto.

– De cara al futuro, ¿hay alguna novedad que pueda adelantar sobre la temporada de invierno?

–La temporada de invierno ya está programada y las inscripciones están en marcha, van a un muy buen ritmo. Respecto a la instalación, la idea es ir renovando poco a poco lo que se vea necesario para que el usuario salga satisfecho tras haber hecho uso del polideportivo.

– ¿Cómo y por qué animaría a la gente a venir al polideportivo y participar en sus actividades?

– Lo importante es animar a la gente a que visite la instalación, disfrute de las distintas zonas que tiene a su disposición, y participe en las actividades que se ofrecen para todas las edades. De esta manera, podrán mejorar su salud, liberarse del estrés diario y compartir buenos momentos con otras personas.