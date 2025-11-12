Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

'Adiorik Ez', emocional alegato por una muerte digna, mañana en el Leidor

J. GOÑI

tolosa.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46

'Adiorik ez' es una historia de superación, ternura y humanidad, que llega mañana, viernes, al Leidor de Tolosa (20.00 horas). Centrada en los cuidados paliativos y en el 'buen morir', la nueva obra de La Dramática Errante, es un viaje de un padre y una hija a través de la ruta más antigua de toda Europa: el Camino de Santiago.

María Goiricelaya, autora de la obra, recuerda que ahora hace cuatro años el tío de su mejor amiga murió de cáncer. Y que, a través de ella, fue testigo de sus últimos encuentros, sus últimas charlas, sus últimas fotos juntos. «Sé que fue un privilegiado, que dejó este mundo tranquilo, bien atendido y con las personas que más lo querían a su lado. También sé que otras muchas personas no tienen tanta suerte y mueren solos con mucho dolor y sufrimiento», cuenta.

La historia de Ane y Santi Juaristi que se recrea en esta obra es una pieza teatral de superación, ternura y humanidad. «Un viaje que nos empuja a afrontar la vida con sus luces y sombras; que hace presente la muerte como parte de la vida y que nos anima a decidir cómo queremos decir adiós a este intenso viaje», expone Goiricelaya.

La historia se centra en el viaje que emprenden Santi y Ane a través del Camino de Santiago. Nace así este cruce de caminos entre historias que nos invitan a reflexionar sobre la muerte, sobre qué es el buen morir y sobre cómo afrontamos cada uno el fin de nuestros días.

Tras 'Altsasu' (2022) y 'Yerma' (2023), La Compañía Errante vuelve con esta obra que lleva como epígrafe, un título adicional que lo dice todo: «ni flores, ni funeral, ni cenizas ni tantán».

