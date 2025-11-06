Entre acordeones, títeres y quesos

El Otoño Cultural de Tolos vuelve a deparar otro fin de semana para vivir a lo grande. Tras el impacto del Gran Premio Europeo ... de Canto Coral y del 56ºCertamen, llegan ahora uno de los conciertos de acordeones más especiales de los últimos años en Tolosa, un espectáculo de títeres multipremiado, y el campeonato de los mejores quesos que se producen en Euskal Herria, citas a las que hay que añadir los conciertos en Bonberenea y en la plaza del Hiru. Tres días para disfrutar.

'BoBo', el espectáculo familiar que se anuncia mañana en el Topic (18.30), ha ganado el Premio Azahar al mejor espectáculo de teatro infantil 2025 y el Premio Alfonso X de Teatro 2025. A través de las divertidas peripecias de un pequeño pingüino, la compañía 'Periferia' trata en clave de humor situaciones cotidianas de la vida entre padres e hijos. Con BoBo, el grupo aborda el tema de la difícil situación a la que se enfrenta un niño cuando tiene que compartir el cariño y la atención de sus padres con un nuevo miembro en la familia. El 'príncipe destronado' deberá superar esta prueba dándose cuenta de que ha ganado un amigo para toda la vida.

Bonberenea

Viernes 7 noviembre Concierto Ehun Kilo, 22.00.

Sábado 8 noviembre Concierto de Argazki Bat Behelainoan y de Trini Fox, 22.00.

Feria Esneki, sábado 8

Triángulo, 09 00-13.30. Feria especial de quesos y lácteos de Euskal Herria.

Beotibar, 10 00-13.00. Campeonato de quesos y lácteos de Euskal Herria. Degustación guiada para conocer la variedad de quesos (tolosakoazoka.eus/esneki), cuatro turnos. Degustación pública de los quesos del concurso (11.00).

Paseo San Francisco, 10.30-12.30. Actividades para familias degustación de leche fresca, taller de queso fresco, simulador para ordeñar...

45 años de acordeones, día 8

Leidor, 20 00. Concierto especial de la orquesta de acordeones Isidro Larrañaga. Homenaje póstumo a su fundador. Estreno de piezas. Danzas, acróbatas y documental.

Titereszena

Topic, 18 30. La compañía murciana Periferia Teatro presenta su obra de marionetas 'Bobo', que ha ganado varios premios, entre ellos el Premio Azahar al mejor espectáculo de teatro infantil.

Concierto de samba, domingo

Plaza del Hiru, 18 00 Concierto de música brasileña a cargo de Edson y Henrique.

Esneki es un gran reclamo para mañana, sábado. En su cuarta edición, esta feria especial se ha consolidado de manera notable. Uno de sus ejes será el 'Concurso de Leche, Quesos y Yogures de Euskal Herria', que reunirá en el frontón Beotibar productos elaborados en Euskal Herria. Este año participarán 86 referencias de 38 queserías. El campeonato se dividirá en ocho categorías.

Mientras se celebra el concurso, tendrá lugar la 'Feria Especial de Quesos y Lácteos de Euskal Herria', que se ubicará en la plaza del Triángulo y el paseo San Francisco. También habrá una degustación guiada para conocer y disfrutar la gran diversidad de quesos presentes en la feria y el concurso. Y junto al Archivo se instalará un simulador de ordeño de vaca y se realizarán talleres prácticos de elaboración de queso fresco, sin necesidad de inscripción previa. Degustaciones de leche fresca a las 10.30 y 11.30, y talleres de queso fresco a las 11.00 y 12.00.

La Orquesta de Acordeones Isidro Larrañaga se prepara para vivir un día grande, manaña, sábado. Con la celebración de su 45 aniversario, ha organizado un concierto muy especial, lleno de alicientes y sorpresas, que servirá también para testimoniar el gran legado que dejó su fundador, Isidro Larrañaga.

Con todos los antiguos integrantes del grupo, la orquesta estrenará varias obras: el zortziko que se ha encargado al pianista Iñar Sastre, la adaptación de la habanera 'Eronera' y el fandango de Isidro Larrañaga adaptado a orquesta por Xabier Zubeldia. Además, la orquesta interpretará otras piezas que han sido centrales en su brillante trayectora, entre ellas la 'Rapsodia Húngara'.

Además de los integrantes del grupo de danza Udaberri, actuarán sobre el escenario dos bailarines de tango, acróbatas y otros participantes. Ander Zubillaga en la guitarra eléctrica, Ioritz Alberdi en el bajo eléctrico y la soprano Klara Mendizabal también estarán en el escenario en la canción 'Ghost Love Score'. Y se dará también a conocer un adelanto de un documental sobre Isidro Larrañaga que está creando el periodista y documentalista tolosarra Iñigo Asensio.

Bonberenea ofrece dos conciertos este fin de semana. Hoy, viernes, a las 22.00, actúa 'Ehun Kilo', veterana formación, una de las pioneras del heavy metal en euskera.

Mañana, sábado, cita doble a las 22.00. 'Trini Fox' es un grupo de música formado en 2015. Sus integrantes son tres jóvenes de Azpeitia-Azkoitia. Combinando los sonidos del rock alternativo, stoner-rock y punk-rock, el grupo busca su estilo propio sin encerrarse en un único género.

También estará 'Argazki Bat Behelainoan', seudónimo del músico Arkaitz Artola Arnaiz. A partir de 2008 comenzó a publicar canciones bajo este nombre. En 2023 publicó el disco 'Segurtasun Eza' con el sello Bonberenea Ekintzak. En febrero de este año ha publicado el corto 'Gelditu Gu eta Dena Huts'.

Y para terminar el fin de semana con marcha, Edson y Henrique traerán el domingo la mejor música brasileña y samba a la plaza del Hiru. Edson Goya es un músico brasileño afincado en Euskadi: guitarra, voz y cavaquinho. Henrique Brandao es un percusionista, miembro de varios grupos de pagodas de Río.