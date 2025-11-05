«Los abusos financieros y del comercio online generan las mayores quejas del consumidor» Ainhoa Orrantia Responsable de la Oficina del Consumidor de Tolosaldea GaratzenDefiende el poder del consumidor: «Ejerce un impacto significativo en el crecimiento económico del pueblo»

tolosa. Miércoles, 5 de noviembre 2025

La agencia de desarrollo comarcal Tolosaldea Garatzen conmemora sus treinta años en este año, y una de sus secciones más populares es la Oficina del Consumidor, que coordina Ainhoa Orrantia. En esta entrevista con motivo de esta efemérides, la responsable del servicio advierte de que la falta de respuesta de empresas y profesionales ante problemas o adversidades, es una de las mayores preocupaciones que expresan los consumidores de la comarca.

–¿Qué papel representa el consumidor dentro de la actividad global de Tolosaldea Garatzen? –Es un actor clave en la economía de una comarca. Ejerce un impacto significativo en el crecimiento económico, la actividad comercial, el empleo y el desarrollo local. Digamos que es el eslabón final de la cadena de producción. Su demanda de bienes y servicios es la que impulsa a las empresas a producir y a los negocios a ofrecer sus productos; sus decisiones de compra impulsan o frenan la actividad comercial y económica. Esto es, determinan el tipo y la cantidad de bienes y servicios que se producen y comercializan, y cuáles son más exitosos en el mercado local.

–O sea que el consumidor puede incluso a incidir en la economía de la comarca...

–Claro. El papel del consumidor afecta a las empresas locales y a su capacidad de competir redundando, por tanto, en el empleo local. Es más. La actividad de los consumidores de la comarca genera empleos directos en el comercio y en las empresas productoras, así como empleos indirectos en la cadena de valor.

–Entiendo que es una responsabilidad añadida, que excede a la simple queja porque algo ha funcionado mal...

–Es importante incidir en que los consumidores tenemos una responsabilidad social. La economía circular insiste en la necesidad de impulsar el consumo responsable. Al elegir productos y servicios locales que sean éticos y sostenibles, contribuimos a una economía más justa y responsable, fortalecemos la identidad local e impulsamos la innovación en las empresas locales, ya que estas se ven obligadas a adaptarse a las nuevas tendencias y preferencias del mercado.

–¿Qué demandas y consultas han aumentado en el último año?

–Han aumentado considerablemente las consultas y reclamaciones referentes a entidades financieras en lo que respecta a gastos hipotecarios, cláusulas abusivas, comisiones bancarias, pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas..... También llevamos años en los que las consultas y reclamaciones referentes a vehículos son muy abundantes. Talleres de reparación, concesionarios, venta, alquiler, fianzas, vicios ocultos, fallos de diseño en los sistemas, incumplimiento de los plazos de garantía, demora en la solución al problema planteado...

–¿Comercio online y telefonía siguen siendo sectores prioritarios de demandas?

–¿Cuál diría que, en Tolosaldea, es una de las preocupaciones mayores de los consumidores en este momento?

–Hablando en términos generales, la falta de confianza y de profesionalidad en las empresas y profesionales; la falta de respuesta de éstos ante problemas o adversidades. Es notable el descenso progresivo de los niveles de calidad tanto en los bienes de consumo como en los servicios. Las personas consumidoras de la comarca, cuando acuden a la OMIC, nos informan de que se sienten defraudadas, engañadas, ninguneadas.

–Será poco habitual que las quejas se produzcan en torno a pequeñas empresas, comercios o negocios...

–Sí, porque cuanto mayor es el tamaño de la empresa o más lejos esté ubicado su domicilio social, generalmente más complicada deviene la solución a las dificultades planteadas debido a la cada vez mayor 'impersonalización' del servicio de atención posventa, lo que genera una sensación real de desatención en el cliente. En definitiva, la palabra ya no vale y las soluciones a los problemas se hacen esperar.

–¿Es verdad que la mayoría de casos que se tramitan desde la OMIC se resuelven mediante acuerdo?

–Afortunadamente, sí, si bien es cierto que cada vez resulta más complicado y laborioso alcanzar acuerdos. Es importante destacar que en la OMIC de Tolosaldea contamos con una particularidad y es que hacemos a la persona consumidora partícipe de su propia reclamación.

–¿Y cómo lo hacen?

–Antes de que intervenga la OMIC realizando las correspondientes labores de mediación entre las partes enfrentadas, como mecanismo de resolución de conflictos, acompañamos al ciudadano en todos los pasos previos, estudiamos y analizamos el caso junto a él, le asesoramos sobre los cauces legales oportunos, le ayudamos a redactar su propio escrito de reclamación... Y son ellos mismos, con nuestra ayuda pero sin nuestra intervención, quienes logran resolver el conflicto.