Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa

Abierto el plazo para los puestos de Goxua y Esneki y el campeonato de quesos

Kevin Iglesias

Tolosa.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56

Pronto llegará el otoño y la localidad ya está preparada para abrir el calendario de ferias especiales de esta estación. Dentro de los preparativos, el Ayuntamiento ha anunciado la apertura del plazo, hasta el 11 de octubre, para las inscripciones en las ferias Goxua y Esneki, que se celebrarán el 25 de octubre y el 7 y 8 de noviembre, respectivamente. En ambas podrán apuntarse en Udate, la oficina municipal de atención ciudadana, o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Para la feria de la repostería, podrán apuntarse hasta 25 comercios con productos como dulces artesanales, miel de producción propia, e ingredientes o productos para repostería artesanal. En cuanto a Esneki, la feria de quesos y productos lácteos de Euskal Herria, 40 productores podrán inscribirse para ofrecer puestos con productos como quesos, yogures, helados, cremas, cuajadas y demás, siempre originarios de las siete provincias. Bases de las ferias en la web municipal.

El sábado, 8 de noviembre y dentro de Esneki, se llevará a cabo el Campeonato de Quesos y Lácteos de Euskal Herria, en el frontón Beotibar. Estará dividido en nueve categorías: quesos frescos, lácticos, pastas blandas, quesos azules, quesos de vaca curados, quesos de cabra curados, quesos de oveja curados, yogures y leche de vaca pasteurizada. Cada una elegirá al mejor queso elaborado con leche de producción propia y el de adquirida de terceros. Asimismo, habrá un queso 'campeón entre campeones', decidido entre los ganadores, que será el mejor queso de Euskal Herria. Inscripciones en la web https://tolosakoazoka.eus/esneki/es/, donde también pueden obtener más información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierto el plazo para los puestos de Goxua y Esneki y el campeonato de quesos