Abierto el plazo para los puestos de Goxua y Esneki y el campeonato de quesos

Pronto llegará el otoño y la localidad ya está preparada para abrir el calendario de ferias especiales de esta estación. Dentro de los preparativos, el Ayuntamiento ha anunciado la apertura del plazo, hasta el 11 de octubre, para las inscripciones en las ferias Goxua y Esneki, que se celebrarán el 25 de octubre y el 7 y 8 de noviembre, respectivamente. En ambas podrán apuntarse en Udate, la oficina municipal de atención ciudadana, o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Para la feria de la repostería, podrán apuntarse hasta 25 comercios con productos como dulces artesanales, miel de producción propia, e ingredientes o productos para repostería artesanal. En cuanto a Esneki, la feria de quesos y productos lácteos de Euskal Herria, 40 productores podrán inscribirse para ofrecer puestos con productos como quesos, yogures, helados, cremas, cuajadas y demás, siempre originarios de las siete provincias. Bases de las ferias en la web municipal.

El sábado, 8 de noviembre y dentro de Esneki, se llevará a cabo el Campeonato de Quesos y Lácteos de Euskal Herria, en el frontón Beotibar. Estará dividido en nueve categorías: quesos frescos, lácticos, pastas blandas, quesos azules, quesos de vaca curados, quesos de cabra curados, quesos de oveja curados, yogures y leche de vaca pasteurizada. Cada una elegirá al mejor queso elaborado con leche de producción propia y el de adquirida de terceros. Asimismo, habrá un queso 'campeón entre campeones', decidido entre los ganadores, que será el mejor queso de Euskal Herria. Inscripciones en la web https://tolosakoazoka.eus/esneki/es/, donde también pueden obtener más información.