Cuales abejas con las manos en la masa

TolosaCuales abejas con las manos en la masa
La repostería tradicional y artesana local se ha unido para ofrecer cientos de galletas hechas con el miel en la treinta edición de Tolosa Goxua
Sábado, 25 de octubre 2025, 13:40
La repostería tolosarra ha vuelto a endulzar la Plaza del Triángulo con golosos que no faltaron a su cita con Tolosa Goxua. La centenaria hermandad ... de hombres y mujeres, que han hecho de la artesanía en este sector una bandera para situar al municipio como punto chocolatero o dulce por excelencia, se han abrochado la chaquetilla una vez más para deleitar este sábado a los presentes con un dulce en unión, que este año da significado a toda esa confraternidad en los fogones: la galleta Abaraska.
Con la colaboración de alumnos de Samaniego, Herrikide y la ikastola Laskorain, los profesionales han sorprendido a los presentes con una galleta de forma hexagonal, como las celdas naturales que producen las abejas en sus panales. Precisamente es el panal el que da nombre a esta elaboración, además de su preparación usando miel. Y es que la repostería no se entiende sin este producto líquido obtenido gracias a las abejas, y que tiene su origen en la cerería.
Lo que el Triángulo ha acogido no es una simple feria especial que este año llega a sus treinta ediciones, sino otra demostración de la fuerza de los pasteleros, reposteros y confiteros tolosarras. Gorrotxategi alcanza este 2025 los cien años en el oficio, que junto a Eceiza el año pasado y Gozona en 2012 son el tridente del dulce de la localidad y de Gipuzkoa. A ellos también se suma desde este año Aradulce, especializado en dulces árabes.
La feria especial ha contado con dieciocho puestos artesanales de dulces, postres y miel, de Euskadi, Navarra, Iparralde, Cantabria y La Rioja
Deteniéndonos en lo que el mercado ofrece, se ha podido ver un nutrido surtido entre los dieciocho puestos habilitados con dulces artesanales, miel de producción propia e ingredientes o productos para repostería artesanal bajo la carpa de la céntrica plaza. Llegaron desde Euskadi y comunidades cercanas, como Cantabria, Navarra, Iparralde y La Rioja.
No han faltado tartas, palmeras, bizcochos, galletas, magdalenas, sobaos, quesadas, lazos, pastelitos, chocolate, bollos, pastas, barquillos, rosquillas y frutos secos y semillas garrapiñadas. Entre las elaboraciones de Euskal Herria hubo pantxinetas, tartas de queso, euskal pastela, inazios, gorrotxas y tejas y cigarrillos.
Incluso han asomado con antelación los primeros dulces navideños, como turrones, panettones y roscones de reyes. Hasta ha habido ocasión de adquirir el cierre a una buena comilona, con licores de diferentes sabores, o un obsequio para niños y niñas, como piruletas y dulces. Este fin de semana las reuniones alrededor de la mesa quedan más que prestas con estos manjares dulces.
El premio a la mejor miel de Tolosaldea fue para Mattin Salbarregi, de Berastegi; y la tarta de manzana, la del andoaindarra Joxean Erasun
Cuales abejas, coordinadas en su labor, los cocineros y los alumnos han amasado, cortado, horneado y decorado, con crema, chocolate y miel, las galletas Abaraska que posteriormente han degustado al mediodía los cientos de presentes en la feria Tolosa Goxua, que a pesar del tiempo nublado ha congregado a numeroso público. Ha sido una vez transcurrido el grueso del mercado, y tras los dos concursos, uno de ellos que ha regresado este año a la capital de la comarca.
La mejor miel, de Berastegi
El XXVII Concurso de Miel de Tolosaldea ha reunido a once apicultores de diferentes puntos de la comarca, y el jurado ha deliberado largo y tendido para finalmente dictar que el premio a la mejor miel se fuera a Berastegi. Las abejas de Mattin Salbarregi se han llevado el premio en esta edición tan especial, seguido de Balerdipeko Erleak, de Bedaio, y Joxe Mari Otaño, de Amasa-Villabona.
El otoño también es sinónimo de manzanas, y en una tierra tan rica en manzanos, no podía faltar la tarta de manzana. Con catorce tartas a concurso, el jurado compuesto por Nieves Soroa, Elena Arzak, Jon Sorarrain y Armintz Gorrotxategi, han premiado con el primer premio, el vale de 240 euros para gastar en pastelerías de Tolosa, al andoaindarra Joxean Erasun, y segunda ha quedado la tolosarra Miriam Arrue, que se lleva otro vale, de 180.
El cierre a este Tolosa Goxua ha llegado con la degustación de la galleta Abaraska, y sin dejar que los sentidos se calmen, la alegría del paladar ha pasado a los oídos con Tolosa Kantari y la Banda Municipal de Música, con canciones tradicionales.
