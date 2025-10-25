Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las galletas Abaraska que han preparado alumnos tolosarras con la coordinación de los maestros de Aradulce, Eceiza, Gorrotxategi y Gozona.

Ver 22 fotos
Las galletas Abaraska que han preparado alumnos tolosarras con la coordinación de los maestros de Aradulce, Eceiza, Gorrotxategi y Gozona. GORKA ESTRADA

Tolosa

Cuales abejas con las manos en la masa

La repostería tradicional y artesana local se ha unido para ofrecer cientos de galletas hechas con el miel en la treinta edición de Tolosa Goxua

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:40

Comenta

La repostería tolosarra ha vuelto a endulzar la Plaza del Triángulo con golosos que no faltaron a su cita con Tolosa Goxua. La centenaria hermandad ... de hombres y mujeres, que han hecho de la artesanía en este sector una bandera para situar al municipio como punto chocolatero o dulce por excelencia, se han abrochado la chaquetilla una vez más para deleitar este sábado a los presentes con un dulce en unión, que este año da significado a toda esa confraternidad en los fogones: la galleta Abaraska.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  7. 7

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  8. 8 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuales abejas con las manos en la masa