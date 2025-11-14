Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de Lanbide, ayuntamientos de la comarca y Tolosaldea Garatzen, tras la rueda de prensa este viernes. K.I.
Tolosa

322.000 euros para fomentar la contratación de personas en la comarca

Lanbide concede por decimosegundo año consecutivo a Tolosaldea una subvención para que empresas incluyan a personas desempleadas

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:07

El servicio vasco de empleo Lanbide y los diferentes ayuntamientos de la comarca, dentro de Tolosaldea Garatzen, llevan desde 2013 recibiendo una subvención para favorecer ... la contratación de personas desempleadas en la comarca. Este año será de 322.000 euros la cifra que podrán utilizar las empresas de Tolosaldea para facilitar este objetivo. Se destinarán 220.000 euros para empresas y 100.000 euros para entidades del tercer sector de la comarca.

