322.000 euros para fomentar la contratación de personas en la comarca

El servicio vasco de empleo Lanbide y los diferentes ayuntamientos de la comarca, dentro de Tolosaldea Garatzen, llevan desde 2013 recibiendo una subvención para favorecer ... la contratación de personas desempleadas en la comarca. Este año será de 322.000 euros la cifra que podrán utilizar las empresas de Tolosaldea para facilitar este objetivo. Se destinarán 220.000 euros para empresas y 100.000 euros para entidades del tercer sector de la comarca.

Siempre deberán ser contratos formalizados antes del 31 de diciembre de este año, e indefinidos a tiempo completo en la mayoría de casos. Otro requisito indispensable es que para recibir la ayuda las personas desempleadas contratadas deberán estar dadas de alta en Lanbide como demandantes de empleo y estar empadronadas en alguno de los veintiocho municipios de Tolosaldea.

Las empresas interesadas con sede y ámbito de trabajo en la comarca tienen hasta el 15 de enero para formalizar la solicitud. Solo se subvencionarán contratos firmados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año, y solo aquellos indefinidos; no se aceptarán contratos de prácticas o formación. En el caso de artistas o personal técnico y auxiliar de eventos públicos se admitirán contratos limitados en su duración. Además, deberán implicar la creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa en los seis meses anteriores a la incorporación de la persona a contratar.

Aquellas empresas de Tolosaldea que sea admitidas podrán obtener hasta 8.800 euros, o el 75% del coste de la contratación. En el caso de contratos de artistas o personal técnico y auxiliar de eventos públicos, la ayuda será de 6.600 euros, siempre que el contrato sea igual o superior a seis meses.

Sin embargo, este año llega con una novedad importante. Podrán alcanzar los 11.000 euros de subvención en caso de contratar personas de colectivos vulnerables, como beneficiarios del RGIo IMV, menores de 35 o mayores de 55 años, y parados de larga duración. Si son artistas o personal técnico y auxiliar de eventos públicos, será un máximo de 8.250 euros. En estos casos se subvencionará el 100% del coste de la contratación.

Asimismo, en cualquiera de los casos, si la contratada es mujer se aplica un 10% extra en la subvención.

436 personas contratadas

Desde 2013, 436 personas desempleadas han sido contratadas a través de esta subvención de Lanbide gestionada por Tolosaldea Garatzen en favor del empleo comarcal, pues todas corresponden a empresas ubicadas en la misma. La mayoría han sido mujeres, 228, frente a 208 hombres, siendo 419 personas de la comarca y 17 de otras. En total, se ha favorecido la contratación con más de 2,8 millones de euros, en subvenciones anuales en una horquilla entre los 220.000 y los 400.000 euros.

Para obtener más información sobre esta convocatoria y realizar la solicitud pueden escribir a lan3@tolosaldea.eus o llamando al teléfono 943 65 45 01 (extensión 2).