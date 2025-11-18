25-N: charla, bertsos y manifestación contra la violencia machista

Una conferencia, una sesión de bertsos y una manifestación. Diferentes actividades pero un objetivo común: erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. El programa del ... 25-N ha sido organizado por el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Tolosa; la Casa de las Mujeres de Tolosaldea Andragora, la Asamblea Feminista de Tolosa y la plataforma de mujeres pensionistas Oneka. Todos estos colectivos han promovido tres citas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La primera de las actividades tendrá lugar este viernes, día 21, en la parroquia de Ibarra. Organiza Andragora, con la colaboración del Ayuntamiento ibartarra. A partir de las 18.30 horas habrá una sesión que fusionará los bertsos y la literatura. Las bertsolaris serán Amaia Agirre, Oihana Iguaran y Alaia Martin; la música correrá a cargo de Inés Osinaga y Ane Labaka será la encargada de concretar los temas a las bertsolaris.

La segunda actividad del programa tendrá lugar el día 24. Pili Legarra, excaldesa de Asteasu, ofrecerá una charla bajo el título 'Zaintza nork? Non? Nola?' (¿Quién cuida? ¿Dónde? ¿Cómo?). La conferencia tendrá lugar en la sala principal de la Casa de las Mujeres Andragora, y se desarrollará en euskera.

El acto está organizado por Oneka, entidad que lucha por defender los derechos de las mujeres mayores y pensionistas de Euskal Herria, «ante todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres mayores en el mundo laboral». Uno de sus objetivos es visibilizar la injusticia social que la brecha de género genera en las pensiones. Aseguran desde esta entidad que los servicios sociales a menudo se vuelven inaccesibles debido al coste económico.

Para el martes, día 25, se ha organizado una manifestación que partirá a las 19.00 horas desde la plaza del Triángulo. El lema de este año será «Ante las redes de complicidad, resistencia feminista, vuestra hipocresía es violencia».