Cartel contra la violencia machista colocada en la terraza del Tinglado de Tolosa con motivo del 25-N. Goñi
Tolosa

25-N: charla, bertsos y manifestación contra la violencia machista

La sesión de bertsos combinará con la literatura y la charla girará en torno a los cuidados antes de la movilización del martes

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:57

Una conferencia, una sesión de bertsos y una manifestación. Diferentes actividades pero un objetivo común: erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. El programa del ... 25-N ha sido organizado por el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Tolosa; la Casa de las Mujeres de Tolosaldea Andragora, la Asamblea Feminista de Tolosa y la plataforma de mujeres pensionistas Oneka. Todos estos colectivos han promovido tres citas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

