Tobera Musika-eskolaren ikasturte berria, 39.ena, ate-joka dago

GoierriTobera Musika-eskolaren ikasturte berria, 39.ena, ate-joka dago
Zegamako jaietan protagonismo handia izango dute ikasleek; irailaren 9an nobedadez beteriko ikasturtea hasiko dute
A. Uurbieta
Zegama.
Asteazkena, 20 abuztua 2025, 20:49
Ohikoa du Tobera Musika- eta Dantza-eskolak maiatz-ekaina bete-bete izatea. Jon Maiaren 'Kantu berri bat gara' ikuskizuneko koreografiak egin zituzten dantza-ikasleek Zegamako saioan, musika-eskolako Norabide eta Musika Elkarrekin musika-taldeek kontzertua jo zuten kalean, Oiartzungo Soinuenea Herri-musikaren Txokoa museora irteera egin zuten saldo bat ikaslek, instrumentuen ezagutza-saioak egin zituzten, ikasturte-bukaerako jaialdiak, dantza-ikuskizun berezia aurrenekoz, San Joan bezperako ohiko erromeria Zegaman, Segurako jaietan jo, Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatutako dantzari gazteen 3. Topaketan musikaren eta perkusioaren txokoa dinamizatu zuen Toberak Zerainen, e.a. Horiek guztiak urrun geratu direla badirudi ere, beste ekintza- eta jarduera-sorta bat izango dute laster Toberako ikasleek Zegamako festen aitzakian.
Trikitiko eta panderoko ikasleek Zegamako jaietako goizeresi eta kalejiretan hartuko dute parte. Eta abuztuaren 24an –igandea–, San Bartolome egunez eta Zegamako jai-egitarauaren barruan, beste 4 ekintzatan ariko dira Toberako euskal dantzatako ikasleak: batetik, arkua egingo dute prozesioan, Anduetzako ermitan hasita. Bestetik, agintarien soka-dantzan Toberako zenbait dantzari arituko dira, duela urte batzuk herriko dantzariek soka-dantza gidatzeko modua ahalbidetu zuenetik Toberak. Hirugarrenik, haur jaio berrien zapi-janztean Agurra dantzatuko dute. Eta, bukatzeko, ohiko dantza-saioa egingo dute Toberako egungo dantza-taldeetako 5ek plazan. Zinta-dantza, Saski-dantza (Kaskarotz), Axuri beltza, 7 jauzi, fandangoa eta arin-arina, eta kalejira eskainiko dituzte. 92 kidek osatu dute 24/25ean Toberako euskal dantzen taldea. 25/26an egituraketa berria izango du dantza-eskaintzak Toberan, astean saio gutxiago eta trinkoagoekin, eta, gainera, dantza modernoko saioak ere tartekatuko dira. Pasa den ikasturtean horren arrakastatsu izandako hilean behingo helduen dantza-eskolak ere ez dira faltako.
Pandero-ikastaroak
Mutiloako, Segurako, Zegamako eta Zeraingo Tobera Musika- eta Dantza-eskolak irailaren 9an ordutegiak banatuko dizkie instrumentuan izena eman duten ikasleei. Hori izango da ikasturte berria hastera doala adieraziko duen keinurik nabarmenena. Arratsaldeko 17:30ean Zegamako Jabier Otaegi kultura-etxera agertu beharko dute musika-tresnetako ikasleek, eta, musika-tresna bakoitzeko irakaslearekin elkartuta, 2025/2026 ikasturterako ordutegia zehaztuko dute. Seguran eskolak hartuko dituztenek Segurako Laiotz herri-eskolara joan beharko dute egun horretan arratsaldeko 19:00etan. Toberak duen bereizgarri propio modura, 3. urtez, organoko eskolak ere emango ditu, Segurako eta Zegamako elizetan. Musika-taldeetan parte hartzeko aukerak ere ugariak izango dira, helduentzat nahiz gazteentzat. Informazioa nahi duenak, musika-eskolara joan edo tobera@tobera.org helbidera idatzi besterik ez du.
Nola aurreko ikasturtearen bukaeran, hala ikasturte honen hasieran, ekintzak ez dira faltako. Iraileko azkeneko igandean Zegamako jubilatuen egunean ariko dira eskolako ikasleak. Pandero-ikastaro laburrak ere eskaintzekoak ditu musika-eskolak laster, edonorentzat irekita. Bi izango dira ikastaroak, bat hasiberrientzat zerotik hasita, eta beste bat panderoa bere garaian jo, baina jada ahaztu antzean dutenentzat, azken kasu honetan ezagutzak freskatu eta hobetzeko.
