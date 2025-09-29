Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Thoraurekin ibilaldia' egitasmoa antolatu dute iganderako Ur mara museoan

A. N.

alkiza.

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:45

Thoreaurekin ibilaldi bat Ur maran izeneko egitasmoa antolatu dute igande honetarako, urriaren 5erako. Antonio Casado da Rochak gidatuko du ekimena. Hitzaldi-tailerra izango da, 12:00etatik aurrera museoko lurretan. Sarrera dohainik da eta parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute.

Antonio Casado da Rocha filosofian doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eta Thoreauren pentsamenduan espezialista. Autore horren inguruan osatu zuen bere tesia 'Desobedientzia zibilaren jatorria eta justifikazioa (Thoreau kasuaren azterketa etikoa)' eta gaztelaniazko Thoreauren lehen biografiaren egilea da.

Ekitaldiaren sarrera irekia da, baina edukiera mugatua denez, aurrez izena ematea gomendatzen dute urmara.alkiza@gmail.com helbidera izena eta telefonoa bidalita. Edozein aldaketa gertatuz gero, antolakuntzak bide horretatik jakinaraziko luke. Era berean, amaieran community food bazkaria egingo da, begetarianoentzako menuarekin aukeran. Bazkariaren prezioa 20 eurokoa da eta geratu nahi dutenek helbide elektronikora idatzi beharko dute.

