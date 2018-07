'Testing' para la reducción de riesgos por el consumo de droga en fiestas de Santiagos El día 26, por la noche, habrá una caravana-laboratorio, en la Plaza dedicada a analizar la composición de las drogas IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Miércoles, 18 julio 2018, 00:35

El Ayuntamiento junto a la asociación Ai-Laket pondrá en marcha en las fiestas de Santiago de este año, el programa 'Testing' que consiste en una intervención para la reducción de riesgos de los consumos de drogas en los ambientes festivos. El día 26, en el 'Gazte Eguna' y por la noche, de once a dos de la madrugada, estará la autocaravana de la asociación Ai-Laket acondicionada como laboratorio de testado de sustancias para servicio de análisis y punto de información y de consulta, pensando en que los consumidores de sustancias estupefacientes sean conscientes de lo que toman. «Nuestra máxima cuando se trata de drogas es que hay que saber lo que te metes. Nuestra actitud hacia el consumo es neutra y no moral» señaló Ainhoa Maillo, de Ai-Laket. «Usar drogas o no, es una decisión personal que debe ser adoptada de manera libre e informada por personas adultas. No pretendemos influir sobre esa decisión, sino aportar información rigurosa y creíble para que, de producirse el consumo, este sea el resultado de una re flexión que incluya el mayor número posible de elementos de juicio», remarca Maillo. El programa “Testing” es un servicio de reducción de riesgos asociados con el uso de drogas ilícitas en espacios de diversión. Un programa de intervención en ámbitos recreativos, basado en el testado y análisis de sustancias ilícitas y en la información, tanto genérica como personalizada, dirigida tanto a potenciales consumidores como a personas interesadas en cualquier aspecto relacionado con el uso de drogas.

Gracias a este programa de testado e información, se facilitará documentación e información sobre la adulteración de las sustancias. Además, este tipo de programas han demostrado una gran efectividad a la hora de contactar con las personas usuarias, especialmente las más jóvenes, que difícilmente se interesarían por otro tipo de dispositivos preventivos y que, de esta manera, además de conocer el contenido de lo que van a consumir, pueden recibir otras informaciones complementarias y plantear consultas de todo tipo. Los programas de testado también se han revelado como un magnífico instrumento para recoger datos e información, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre la aparición de nuevas sustancias y sobre cambios en los patrones de consumo.

Aunque en otros lugares el testado suele limitarse a las llamadas drogas de síntesis, en el programa 'Testing' se realizan testados in situ de las principales sustancias que se consumen actualmente en ámbitos recreativos, es decir, cannabis, anfetamina o speed, cocaína, MDMA o éxtasis, LSD, ketamina,... Para ello se utiliza el microscopio, test colorimétricos, cromatografía en capa fina... También se recogen muestras para su envío al laboratorio, a fin de realizar un análisis químico estándar que permita determinar la dosis exacta y la presencia de adulterantes, así como su naturaleza exacta. Los resultados se publican en Internet para que las personas usuarias puedan conocer los resultados.

Aunque la acción principal del programa y el principal factor para atraer a los posibles usuarios es la prueba de sustancias, el proyecto también incluye otras actividades preventivas y de reducción de riesgos. En el acto de presentación de “Testing” junto a Ainhoa Maillo, de Ai-Laket estuvieron el los concejales del área Social, Eneko Urdangarin (PNV) y Arantxa Lopez (EH Bildu), Mentxu Julian, Técnica Social, Aitziber Murua, Técnica de Juventud y Deporte, Eusebio Lizararu, Policia Municipal y la alcaldesa, Maite Izagirre.