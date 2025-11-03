Las tasas municipales generales aumentarán un 2% para el próximo año

El Ayuntamiento aprobó las ordenanzas fiscales para el próximo año en el pleno ordinario celebrado la semana pasada. La propuesta del Gobierno municipal de ... EH Bildu salió adelante con los votos en contra de los dos partidos de la oposición, EAJ-PNV y PSE-EE.

En términos generales, los impuestos y tasas municipales aumentarán un 2% el próximo año. El Ayuntamiento recordó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) en la CAV ha subido un 2,8 % este año, «por lo que el incremento aprobado se sitúa por debajo de la inflación. El objetivo es mantener la calidad de los servicios municipales, teniendo en cuenta el esfuerzo económico de la ciudadanía», indicaron. Todas las ordenanzas fiscales actuales se pueden consultar en la web del Ayuntamiento, y las aprobadas para el próximo año estarán disponibles una vez publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

La tasa de residuos, por su parte, se verá incrementada en un 25% para adaptarse a la normativa europea. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a partir de este año tiene que ser la ciudadanía quien asuma el coste de este servicio. Según explicó la alcaldesa, Maite Amenabar, «se trata de una medida obligada por la normativa, que hemos tenido que adoptar por necesidad».

En Zizurkil los datos de recogida de materia orgánica «son muy buenos; sin embargo, los del rechazo siguen siendo muy bajos, y ese es el factor que influye directamente en el coste», señaló Amenabar. Por ello, la alcaldesa subrayó la importancia de separar correctamente las fracciones de residuos, utilizar adecuadamente las áreas de aportación y mantener las calles limpias, «para controlar los costes y garantizar el respeto al medio ambiente».

Asimismo, en la sesión plenaria de octubre se aprobó la propuesta presentada por la Asociación de Taxis de Gipuzkoa (Agitax), por la que las tarifas del servicio de taxi en la zona de Tolosaldea aumentarán un 3,1% a partir del próximo año.

Críticas de la oposición

Los dos grupos de la oposición votaron en contra del proyecto presentado por el Gobierno Municipal. El grupo municipal EAJ-PNV criticó la falta de transparencia en la aprobación de las ordenanzas fiscales, «ya que los datos sobre los aumentos no fueron proporcionados con antelación, ni se ofrecieron explicaciones suficientes durante la sesión».

Los jeltzales consideran «desproporcionada» la subida aprobada para la tasa de residuos. «Este incremento ha sido justificado por el gobierno con el argumento de cubrir los costos del servicio, ya que según los datos facilitados el año pasado, a pesar de un incremento de casi un 48%, hubo un déficit del 22% en la tasa de residuos». A pesar de la justificación, EAJ-PNV denuncia que el gobierno de EH Bildu «no ha explicado adecuadamente por qué la subida ha de ser tan alta ni ha dado detalles sobre los planes para resolver el déficit. Además, se espera que este año se mantenga un déficit del 4%, cuando desde Europa se obliga a que el déficit sea cero».

Asimismo, el PSE-EE de Zizurkil denunció que EH Bildu sigue pasando «rodillo» a la oposición y lamentó la aprobación de forma «unilateral sin ni siquiera escuchar las propuestas del resto de partidos en un asunto tan importante para la ciudadanía».

En este sentido, el grupo socialista denuncia la «falta de voluntad» de EH Bildu para negociar las tasas. El portavoz socialista Josean Sánchez explicó que EH Bildu presentó las modificaciones fiscales directamente en el pleno sin que haya habido una negociación previa con el resto de partidos, que no han tenido la posibilidad de realizar enmiendas a la propuesta. «Llevan sus propuestas directamente a pleno, valiéndose de su mayoría absoluta para no tener que negociar nada e imponer siempre sus tesis». Recordó que para este 2025 ya se incrementaron un 47%.

El PSE-EE criticó «la falta de voluntad negociadora y el importante incremento en las tasas de residuos» donde únicamente hay un incremento en el gasto en los hogares por la tasas pero «seguimos con el mismo sistema de recogida de residuos que buena parte de los vecinos no comparte», señaló. «Estamos convencidos que nuestros niveles de participación en la segregación de residuos se verían mejorados si transformáramos nuestro sistema mixto actual a la recogida de todo tipo de residuos en contenedores».