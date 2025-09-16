Taller sobre la menopausia en Karreane, esta tarde

J. Z. zaldibia. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Con el objetivo de ofrecer herramientas para comprender mejor la menopausia y vivirla de forma positiva, esta tarde se celebrará en Karreane un taller específico sobre la menopausia. La iniciativa busca situar el cuidado de la mujer en el centro y abordar las principales alteraciones fisiológicas que pueden darse en esta etapa, así como sus efectos emocionales. Además, se presentarán diferentes recursos orientados al bienestar físico y mental, favoreciendo un enfoque integral de la salud femenina. El taller también pondrá especial énfasis en la autoconciencia y los beneficios de adoptar hábitos de vida saludables.

La sesión tendrá una duración de tres horas, desde las 17.00 hasta las 20.00, y será impartida por la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico Anabel Urkiola junto con la matrona Uxue Castellano.